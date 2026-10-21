Ο Βαγγέλης Λιόλιος αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για υπόθεση χειραγώγησης αγώνων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, συνελήφθη πρόσφατα, αντιμετωπίζοντας τη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ. Η υπόθεση αυτή αφορά ενδεχόμενες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, φέρνοντας έναν άνθρωπο με σημαντική επιχειρηματική και αθλητική πορεία ενώπιον σοβαρών κατηγοριών. Η σύλληψη του 59χρονου επιχειρηματία έγινε έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρουν ότι η εισαγγελική έρευνα αφορά καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων. Οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί αφορούν, κατά περίπτωση, αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας, όπως αυτά ορίζονται από την αθλητική νομοθεσία. Η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει τις ακριβείς πράξεις που αποδίδονται στους εμπλεκομένους, καθώς και τη βασιμότητα των κατηγοριών.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς είχε αναλάβει την ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με την υπόσχεση εκσυγχρονισμού και διαφάνειας. Η σημερινή του εμπλοκή σε μια δικαστική υπόθεση έρχεται να σκιάσει την πορεία του στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ.

Η επιχειρηματική διαδρομή με την Coffee Island

Πριν από την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, ο Βαγγέλης Λιόλιος έχτισε μια εντυπωσιακή επιχειρηματική αυτοκρατορία. Το 1999, ίδρυσε την εταιρεία Σαπλάι Γιουνίκ και άνοιξε στην Πάτρα το πρώτο καφεκοπτείο με την επωνυμία Coffee Island. Αυτό το αρχικό βήμα, που φάνταζε ασυνήθιστο για έναν παιδίατρο, αποτέλεσε την αφετηρία για μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές αλυσίδες καφέ.

Η ιδέα για τη δημιουργία της Coffee Island προέκυψε από την παρατήρηση της αγοράς. Ο ίδιος, όπως έχει εξηγήσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, δεν ήταν αρχικά λάτρης του καφέ. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι υπήρχε χώρος για μια διαφορετική πρόταση στον κλάδο. Στόχος ήταν ένα καφεκοπτείο που θα έδινε έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια οργανωμένη αλυσίδα καταστημάτων.

Η ανάπτυξη της Coffee Island ήρθε μέσα από το σύστημα της δικαιόχρησης, γνωστό και ως franchising. Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόστηκε συνδύαζε την πώληση καφέ για το σπίτι με την καθημερινή κατανάλωση στο χέρι. Η αλυσίδα αναπτύχθηκε ραγδαία, φτάνοντας τα περισσότερα από 500 καταστήματα. Ακόμη και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η Coffee Island κατάφερε να επωφεληθεί από τη στροφή των καταναλωτών σε οικονομικότερες επιλογές, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά.

Από την ιατρική στον καφέ

Ο Βαγγέλης Λιόλιος γεννήθηκε το 1967 στην Πάτρα. Η αρχική του επαγγελματική πορεία ήταν στον χώρο της ιατρικής. Σπούδεσε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική. Για αρκετά χρόνια, προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την Παιδοπνευμονολογία και την Παιδοενδοκρινολογία.

Επιπλέον, ο κ. Λιόλιος απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παρά την επιτυχημένη του πορεία στην ιατρική, το 1999 αποφάσισε να κάνει ένα τολμηρό επιχειρηματικό βήμα, ιδρύοντας την Coffee Island, ενώ εξακολουθούσε να ασκεί το ιατρικό του επάγγελμα.

Η πορεία στον αθλητισμό και η προεδρία της ΕΟΚ

Πέρα από την επιχειρηματικότητα, ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε έντονη παρουσία και στον χώρο του αθλητισμού, ειδικότερα στο μπάσκετ. Οδήγησε τον Προμηθέα Πατρών σε σημαντικές επιτυχίες, φτάνοντας την ομάδα μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος. Η αφοσίωσή του και η συμβολή του στον σύλλογο της Πάτρας ήταν καθοριστική.

Η κορύφωση της αθλητικής του διαδρομής ήρθε με την κατάκτηση της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Από ένα καφεκοπτείο στην Πάτρα, η πορεία του έφτασε στα υψηλότερα κλιμάκια διοίκησης του ελληνικού μπάσκετ, με στόχο, όπως είχε δηλώσει, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια. Η σημερινή δικαστική υπόθεση αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για αυτή την πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta