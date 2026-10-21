Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή του Κολωνού λίγο πριν από τις 16:00, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν αστυνομικός πάτησε κατά λάθος το μπουτόν ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε σακούλα στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, με τον έναν αστυνομικό να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Το χρονικό του περιστατικού

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, όταν πολίτης ενημέρωσε τηλεφωνικά την Άμεση Δράση για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του Κολωνού. Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μια πολυκατοικία, προκειμένου να ερευνήσουν την καταγγελία. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας μία σακούλα.

Η σακούλα αυτή περιείχε ναρκωτικές ουσίες, καθώς και μία ζυγαριά κουζίνας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των ευρημάτων, ένας υπαστυνόμος πάτησε άθελά του το μπουτόν ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που βρισκόταν επίσης στη σακούλα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος. Ο αστυνομικός που υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα μεταφέρθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Εκεί, διαπιστώθηκαν τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του, καθιστώντας αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του τραυματισμένου αστυνομικού δεν διατρέχει κίνδυνο, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση στις αρχές. Οι δύο πολίτες που τραυματίστηκαν από την έκρηξη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τα ευρήματα και οι εργαστηριακές εξετάσεις

Μετά το περιστατικό, κλιμάκιο πυροτεχνουργών των ΤΕΕΜ έφτασε στην πολυκατοικία του Κολωνού για να διερευνήσει το σημείο της έκρηξης. Οι πυροτεχνουργοί συνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού και πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο σε ολόκληρο το κτίριο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δεν εντοπίστηκε κανένα άλλο ύποπτο αντικείμενο ή παρόμοιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Από τα πρώτα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν, προκύπτει ότι ο αυτοσχέδιος μηχανισμός περιλάμβανε ένα μπουτόν, μία πλακέτα, ελατήρια και στοιχεία που παραπέμπουν σε θήκη ή εξάρτημα ηλεκτρονικής συσκευής. Εκτιμάται ότι στο εσωτερικό του βρισκόταν η εκρηκτική ύλη. Τα ευρήματα αυτά έχουν παραδοθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία θα διενεργήσει εργαστηριακές εξετάσεις για να προσδιορίσει τη σύνθεση του μηχανισμού και τον ακριβή τρόπο ενεργοποίησής του.

Τα σενάρια και η πορεία της έρευνας

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για τις αρχές είναι ο τρόπος με τον οποίο η σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο κάποιος να επιχείρησε να ξεφορτωθεί τη σακούλα, αφήνοντάς την στο συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, διερευνάται η πιθανότητα η σακούλα να τοποθετήθηκε σκόπιμα στο κλιμακοστάσιο, ενδεχομένως με σκοπό να παγιδευτεί κάποιο άλλο πρόσωπο. Αρχικά, κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετέβη στην περιοχή, ωστόσο αποχώρησε στη συνέχεια, καθώς οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αποκλείουν προσωρινά το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να δώσουν περαιτέρω απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του μηχανισμού, τον τρόπο ενεργοποίησής του και τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη στον Κολωνό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta