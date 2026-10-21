Η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε για στημένα παιχνίδια απασχολεί τα διεθνή μέσα

Η είδηση της σύλληψης του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, μαζί με άλλα πέντε άτομα, για υπόθεση στημένων παιχνιδιών, έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις. Το γεγονός απασχολεί ήδη μεγάλα αθλητικά σάιτ του εξωτερικού, τα οποία φιλοξενούν εκτενή ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι συλλήψεις και τα πρόσωπα που εμπλέκονται

Το κουβάρι της υπόθεσης για τα φερόμενα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ άρχισε να ξετυλίγεται, οδηγώντας σε χειροπέδες σε έξι άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Εκτός από τον κ. Λιόλιο, συνελήφθησαν επίσης οι Τσαρούχας, Παπαπέτρου, Πηλοΐδης και Κορομηλάς. Οι αρχές αναζητούν ακόμη τον Μαυραγάνη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

Η διεθνής κάλυψη του σκανδάλου

Το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ έχει τραβήξει την προσοχή διεθνών αθλητικών μέσων. Στην κεντρική σελίδα του Basketnews, φιγουράρουν τρεις ειδήσεις που αφορούν την υπόθεση. Ένας από τους τίτλους αναφέρει: «Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Πρόεδρος φέρεται να είναι μεταξύ των έξι ατόμων που αντιμετωπίζουν εντάλματα σύλληψης».

Επιπλέον, το Eurohoops έχει ως πρώτο θέμα τη σύλληψη του κ. Λιόλιου, σημειώνοντας: «Φέρεται να συνελήφθη ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, Λιόλιος, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία». Το Meridiansports κάνει λόγο για «Χάος στην Ελλάδα, συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης», ενώ το σερβικό Sport Klub φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο «Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Ελλάδας», παρουσιάζοντας σε δεύτερο χτύπημα την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Οι οικονομικές διαστάσεις της υπόθεσης

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα στημένα παιχνίδια, αναφορές κάνουν λόγο για την εμπλοκή πολλών διαιτητών της Euroleague. Μάλιστα, φέρεται να εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ στο σπίτι ενός διαιτητή, γεγονός που προσδίδει μια σοβαρή οικονομική διάσταση στην υπόθεση.

Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν το εύρος του φερόμενου σκανδάλου, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε πρόσωπα της ομοσπονδίας, αλλά επεκτείνεται και σε διαιτητές με διεθνή παρουσία.

Το προφίλ του Βαγγέλη Λιόλιου

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, πριν αναλάβει την προεδρία της ΕΟΚ, ήταν γνωστός για την επιχειρηματική του πορεία. Συγκεκριμένα, ηγήθηκε της αυτοκρατορίας της Coffee Island, μιας επιτυχημένης αλυσίδας καφέ.

Η πορεία του από τον επιχειρηματικό χώρο στην κορυφή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση, η οποία πλέον σκιάζεται από το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του.

Το μέλλον της προεδρίας της ΕΟΚ

Μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, τίθεται το ζήτημα του τι θα γίνει με την προεδρία της ΕΟΚ. Η υπόθεση έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με τη διοικητική συνέχεια της Ομοσπονδίας.

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αναμένεται να ακολουθηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki