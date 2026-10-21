Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αναστολής για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ

Η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, γνωστοποιώντας μια σημαντική δικαστική εξέλιξη αναφορικά με το έργο ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, έγιναν γνωστές οι αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες απορρίπτουν δύο αιτήσεις αναστολής που είχαν ασκηθεί κατά διοικητικών πράξεων σχετικών με το εν λόγω έργο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική και επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών για την ανακαίνιση του ΣΕΦ, με στόχο την ολοκλήρωσή του εντός του 2027.

Η απόρριψη των αιτήσεων αναστολής

Με επίσημη ενημέρωσή της, η διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε και τις δύο αιτήσεις αναστολής που είχαν υποβληθεί. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις φέρουν τους αριθμούς 186/2026 και 187/2026 και αφορούν διοικητικές πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου. Η απόρριψη αυτή σηματοδοτεί την άρση των νομικών εμποδίων που είχαν προκύψει.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται καθοριστική για την πορεία των εργασιών στο ΣΕΦ, οι οποίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ο απώτερος στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της ανακαίνισης, ώστε ο Ολυμπιακός να μπορέσει να επιστρέψει στο ανακαινισμένο «σπίτι» του εντός του έτους 2027, όπως έχει προγραμματιστεί από την αρχή του έργου.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η νομική υπηρεσία της διοίκησης του Σταδίου, το Δικαστήριο προχώρησε σε εκτενή εξέταση των αιτήσεων. Μεταξύ άλλων, η κρίση του Δικαστηρίου βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν αποδείχθηκε ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη των αιτούντων. Μια τέτοια βλάβη θα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιολογηθεί η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων.

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης, τα συγκεκριμένα αιτήματα που ζητούσαν τη διακοπή των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας δεν έγιναν δεκτά από την Επιτροπή Αναστολών. Η απόφαση αυτή επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης του ΣΕΦ.

Το αντικείμενο των αιτήσεων αναστολής

Οι αιτήσεις αναστολής που απορρίφθηκαν αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα διοικητικών πράξεων, οι οποίες είναι καίριες για την υλοποίηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ. Πιο συγκεκριμένα, οι προσφυγές στρέφονταν κατά πράξεων που σχετίζονταν με τη χρηματοδότηση του έργου, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την εκκίνηση και την ολοκλήρωσή του, καθώς και με την εν γένει υλοποίησή του.

Επιπλέον, οι αιτήσεις αμφισβητούσαν την Προγραμματική Σύμβαση που είχε συναφθεί μεταξύ της διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Τέλος, ένα σημαντικό μέρος των αιτήσεων αναφερόταν και στη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση και εκτέλεση των εργασιών του έργου, ζητώντας την αναστολή της.

Η σημασία της δικαστικής εξέλιξης για το ΣΕΦ

Η απόρριψη των δύο αιτήσεων αναστολής αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μια ιδιαίτερα θετική δικαστική εξέλιξη. Η απόφαση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την απρόσκοπτη και ομαλή πορεία του έργου ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Σταδίου.

Η διοίκηση του Σταδίου διαβεβαιώνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση του έργου, τηρώντας παράλληλα απόλυτο σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στη λειτουργικότητα και την αισθητική του ΣΕΦ.

Οι σταθερές προτεραιότητες της διοίκησης

Η αναβάθμιση των υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του, αποτελούν σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την παρούσα διοίκηση. Οι ενέργειες αυτές έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ευρύτερη ωφέλεια όλων των χρηστών και επισκεπτών του σταδίου.

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση δηλώνει ότι το έργο πραγματοποιείται προς όφελος των αθλητών που καθημερινά χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις για προπονήσεις και αγώνες, των εργαζομένων που απασχολούνται στο ΣΕΦ και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και των χιλιάδων επισκεπτών που φιλοξενεί το στάδιο για διάφορες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko