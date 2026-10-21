Έκρηξη στον Κολωνό: Τέσσερις τραυματίες και σενάρια παγίδας θανάτου

Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) σε πολυκατοικία στην οδό Πλάτωνος 142, στην Ακαδημία Πλάτωνος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Πρόκειται για δύο αστυνομικούς και δύο πολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η έκρηξη αποδίδεται σε εκρηκτικό μηχανισμό μικρής ισχύος, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε μια λευκή σακούλα που είχε αφεθεί στο ισόγειο του κτιρίου.

Το χρονικό της έκρηξης

Η λευκή σακούλα εντοπίστηκε αρχικά στο ισόγειο της πολυκατοικίας από τον διαχειριστή του κτιρίου. Εκτιμώντας ότι ενδεχομένως περιείχε ναρκωτικά, ο διαχειριστής κάλεσε την Άμεση Δράση για να ενημερώσει τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών. Εκεί τους υποδέχτηκε ο διαχειριστής μαζί με έναν ακόμη πολίτη, ο οποίος τους υπέδειξε τη σακούλα, αναφέροντας ότι την είχε ήδη ανοίξει και είχε δει πως περιείχε ναρκωτικά.

Κατά τον έλεγχο, ένας από τους αστυνομικούς άνοιξε τη σακούλα. Εκείνη τη στιγμή, ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε, προκαλώντας την έκρηξη. Η σακούλα διαλύθηκε από την ισχύ της έκρηξης, τραυματίζοντας όσους βρίσκονταν κοντά.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα: δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κανείς από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο αστυνομικός που άνοιξε τη σακούλα τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο χειρουργείο. Η γυναίκα αστυνομικός φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Οι δύο πολίτες τραυματίστηκαν επίσης ελαφρά, με εκδορές και μώλωπες από θραύσματα. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές μετά την έκρηξη, αναφέροντας ότι είδε τον σοβαρότερα τραυματισμένο αστυνομικό να βγαίνει από την πολυκατοικία ζητώντας βοήθεια, γεμάτος αίματα αλλά με τις αισθήσεις του.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός και τα ευρήματα

Ο μηχανισμός που εξερράγη ήταν μικρής ισχύος, συνδεδεμένος με πυροκροτητή, και λειτουργούσε με κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Εντοπίστηκαν υπολείμματα από τηλεχειριστήριο, από μπαταρία και από εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.

Στο εσωτερικό της σακούλας, εκτός από τον εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε και μια ζυγαριά ακριβείας. Φωτογραφίες από τα εξαρτήματα του μηχανισμού δείχνουν ένα μπουτόν, μία πλακέτα, ελατήρια και μπαταρίες.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και ένα εξάρτημα που ενδέχεται να προέρχεται από ψηφιακή συσκευή κουζίνας ή ζυγαριά κουζίνας. Εξετάζεται επίσης ένα ακόμη εξάρτημα, στο εσωτερικό του οποίου πιθανολογείται ότι είχε τοποθετηθεί η εκρηκτική ύλη.

Σενάρια ενεργοποίησης και στόχευσης

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας ανθυπαστυνόμος πάτησε το μπουτόν του μηχανισμού. Ωστόσο, οι συνθήκες ενεργοποίησής του παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν τη συνδεσμολογία των εξαρτημάτων και διαφορετικά ενδεχόμενα για τον τρόπο πυροδότησης.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που διερευνώνται είναι εάν το μπουτόν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού από απόσταση. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να επρόκειτο για παγιδευμένο εξάρτημα, το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέσω δεύτερου μπουτόν, τοποθετημένου σε μεγαλύτερη απόσταση.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε στηθεί παγίδα θανάτου με στόχο τους αστυνομικούς, καθώς και το σενάριο της συναλλαγής που πήγε στραβά, με τη βόμβα να προοριζόταν να πυροδοτηθεί με τηλεχειριστήριο.

Η έρευνα των Αρχών

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδεχόμενο οργανωμένης ενέργειας με στόχο αστυνομικούς να βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Στον ποινικό χώρο στρέφεται η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς εντοπίστηκαν υπολείμματα από φιξάκια ναρκωτικών και άλλων ναρκωτικών ουσιών.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι η σακούλα περιείχε τόσο εκρηκτικό μηχανισμό όσο και ναρκωτικά. Το πιθανότερο σενάριο είναι να άφησε κάποιος εκεί τη σακούλα στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής, με κάποιον να πήγαινε να την παραλάβει.

Το γεγονός ότι η έρευνα στρέφεται σε διακινητές ναρκωτικών έχει ως αποτέλεσμα να συνδράμει στην υπόθεση η Δίωξη Ναρκωτικών. Πλέον, σαρώνονται όλες οι κάμερες της περιοχής, καθώς εκτιμάται ότι το άτομο που άφησε τη σακούλα δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Στις έρευνες συμμετέχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποιούν ελέγχους στο σημείο, με στόχο να προσδιοριστούν τα υλικά και ο τρόπος σύνδεσης του μηχανισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos