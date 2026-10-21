Ένας 17χρονος μαθητής δέχθηκε άγρια επίθεση από συνομήλικό του σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, ενώ πήγαινε στο σχολείο. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνει τον δράστη να χτυπά ανελέητα το θύμα, το οποίο εκλιπαρούσε για βοήθεια, προσπαθώντας να σωθεί από τη μανία του άλλου νεαρού. Μετά τον ξυλοδαρμό, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση, οδηγώντας στη σύλληψη του φερόμενου δράστη και της μητέρας του.

Η βίαιη επίθεση και οι δραματικές στιγμές

Ο 17χρονος μαθητής δέχθηκε βίαιη επίθεση από έναν πρώην συμμαθητή του, ενώ κατευθυνόταν προς το σχολείο στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο δράστης φέρεται να του είχε στήσει καρτέρι, τον ακολούθησε και, φτάνοντας κοντά στο σπίτι του θύματος, τον έσπρωξε και άρχισε να τον χτυπά. Το παιδί δεν πρόλαβε να πάει στο σχολείο, καθώς ο δράστης το βρήκε και το πήρε στο κατόπι.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τον δράστη να καταδιώκει τον 17χρονο και να τον εγκλωβίζει έξω από πολυκατοικία. Στη συνέχεια, ο νεαρός φαίνεται να χτυπά επανειλημμένα το θύμα με γροθιές και κλωτσιές. Ακόμη και όταν ο ανήλικος έπεσε στο έδαφος, η επίθεση συνεχίστηκε, με χτυπήματα και στο κεφάλι. Το θύμα προσπαθούσε να προστατευτεί, ενώ ακούγεται να φωνάζει «Βοήθεια! Μαμά!».

Η αγωνία της μητέρας και η παρέμβασή της

Η μητέρα του 17χρονου μιλούσε τηλεφωνικά με τον γιο της την ώρα που εκτυλισσόταν ο ξυλοδαρμός. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, βγήκε αμέσως από το σπίτι για να τον εντοπίσει και να παρέμβει. Η ίδια περιέγραψε ότι βγήκε στον δρόμο ξυπόλυτη και φορώντας τις πιτζάμες της, σε κατάσταση πανικού, προκειμένου να φτάσει κοντά του.

«Το παιδί θα μπορούσε να το αφήσει στον τόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, περιγράφοντας τη βιαιότητα της επίθεσης. Επίσης, δήλωσε ότι ο δράστης την είδε να πλησιάζει και έφυγε με «τρομερή απάθεια», σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Εκεί τρελάθηκα», πρόσθεσε, εκφράζοντας την οργή και την αγωνία της για τη στάση που κράτησε ο φερόμενος ως δράστης.

Τραυματισμός και νομικές ενέργειες

Μετά το περιστατικό, το θύμα μετέβη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, συνοδευόμενο από τους γονείς του, προχώρησε στην υποβολή μήνυσης στις αστυνομικές αρχές. Η μητέρα του 17χρονου κατήγγειλε ότι ο γιος της υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «του έσπασε το κεφάλι» και «του έσπασε κάτω από το μάτι, το κόκαλο».

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλαμάτας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον 17χρονο δράστη. Παράλληλα, συνελήφθη και η 64χρονη μητέρα του με την κατηγορία για σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, τόσο ο ανήλικος δράστης όσο και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το παρελθόν των δύο νεαρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν υπάρξει συμμαθητές στο παρελθόν και γνώριζαν ο ένας τον άλλον από το σχολείο, κάνοντας μάλιστα παρέα. Η μητέρα του θύματος υποστήριξε ότι ο γιος της είχε δεχθεί και στο παρελθόν ενοχλήσεις από τον πρώην συμμαθητή του.

Αυτή η προηγούμενη συμπεριφορά είχε προκαλέσει φόβο στον 17χρονο, ο οποίος ανησυχούσε για την επανάληψη ανάλογων περιστατικών. Η επίθεση αυτή συνέβη ενώ ο ανήλικος πήγαινε στο σχολείο, χωρίς να έχει προλάβει καν να φτάσει στον προορισμό του, καθώς ο δράστης τον βρήκε στον δρόμο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis