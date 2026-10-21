Επίθεση σε λεωφορείο οπαδών του Άρη στη Γερμανία: Η αντίδραση της Ροστόκ

Λεωφορείο που μετέφερε φιλάθλους του Άρη δέχτηκε επίθεση στη Γερμανία, μετά την αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας με τους Ροστόκ Σίγουλβς για το EuroCup. Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, κατά την επιστροφή των φιλάθλων. Η γερμανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τον σοκ και τη βαθιά της λύπη για το συμβάν.

Επίθεση μετά τον αγώνα μπάσκετ

Οι φίλοι του Άρη είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους να αντιμετωπίζει τους Ροστόκ Σίγουλβς στο πλαίσιο του EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς παρουσιάστηκαν ανώτεροι αγωνιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, κατακτώντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Ωστόσο, οι δυσάρεστες εξελίξεις επισκίασαν την αγωνιστική επιτυχία.

Συγκεκριμένα, το λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους του Άρη δέχτηκε επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας, η επίθεση περιελάμβανε τη χρήση πυροτεχνημάτων εναντίον των ανθρώπων που επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά τον αγώνα μπάσκετ.

Η αντίδραση της Ροστόκ Σίγουλβς

Η γερμανική ομάδα, Ροστόκ Σίγουλβς, έκανε γνωστό το περιστατικό μέσω ανακοίνωσης, στην οποία εξέφρασε τον σοκ και τη βαθιά της λύπη. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η επίθεση αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό ή τις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στην ιστορία του συλλόγου της Ροστόκ.

Οι Ροστόκ Σίγουλβς δήλωσαν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και ότι ο σύλλογος θα τις στηρίξει πλήρως σε αυτή τη διαδικασία. Η ανακοίνωση υπογράμμισε με σαφήνεια ότι η βία σε βάρος φιλοξενούμενων φιλάθλων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση.

Ιστορική βραδιά επισκιάστηκε από τη βία

Η γερμανική ομάδα χαρακτήρισε την ημέρα του αγώνα ως ιστορική στιγμή για τον σύλλογό της. Για πρώτη φορά, ένας εντός έδρας αγώνας των Ρόστοκ Σίγουλβς για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ήταν sold out, προσελκύοντας περισσότερους από 4.600 θεατές. Οι παρευρισκόμενοι έζησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα και μια μοναδική εμπειρία στο δημαρχείο του Ρόστοκ, όπου το μπάσκετ έφερε τους ανθρώπους κοντά, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για το άθλημα, παρουσία τόσων παθιασμένων φιλάθλων.

Παρά την επιτυχία και τον ενθουσιασμό που επικράτησε, οι Ροστόκ Σίγουλβς εξέφρασαν τη βαθύτατη λύπη τους που αυτή η ξεχωριστή βραδιά επισκιάστηκε από το συγκεκριμένο περιστατικό. Το γεγονός ότι μια τέτοια περίσταση ενδέχεται να αποτέλεσε πρόσχημα για τρίτους, προκειμένου να ασκήσουν βία, άφησε άφωνους τους εκπροσώπους του συλλόγου Rostock Seawolves e.V.

Μήνυμα κατά της βίας και υπέρ του αθλητισμού

Ο σύλλογος τόνισε ότι το πάθος για τον αθλητισμό δεν πρέπει ποτέ να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ως πρόσχημα για τη βία. Υπογράμμισε ότι το μπάσκετ πρεσβεύει το ευ αγωνίζεσθαι, τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζει κανείς ή από τον τόπο καταγωγής του. Η Ροστόκ Σίγουλβς δήλωσε ότι είναι αντίθετη σε κάθε μορφή βίας και αποκλεισμού.

Τέλος, η ανακοίνωση εξέφρασε την επιθυμία του συλλόγου οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι να είναι ευπρόσδεκτοι στο Ρόστοκ, να μπορούν να υποστηρίζουν την ομάδα τους και στη συνέχεια να επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko