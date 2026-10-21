Αλγκουαθίλ: «Θέλουμε να κάνουμε 6 νίκες γιατί έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες»

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προέβη σε δηλώσεις πριν από την αναμέτρηση της ομάδας του με τη Σπάρτα Πράγας. Στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Αλγκουαθίλ ανέλυσε τις σκέψεις του για το επικείμενο παιχνίδι, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την προσήλωση στους στόχους της ομάδας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για την προσέγγισή του στον αγώνα, την κατάσταση των τραυματιών, την αξιολόγηση της Σπάρτα Πράγας, καθώς και για τις επιλογές του στο χώρο του κέντρου. Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ομάδα, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για συνεχή βελτίωση.

Η προσέγγιση για τον αγώνα

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε ότι για τον επερχόμενο αγώνα, το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Δήλωσε ότι η ομάδα θα μπει στο παιχνίδι με τον μέγιστο σεβασμό προς τον αντίπαλο, αλλά με μοναδικό στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Ο προπονητής υπογράμμισε πως ο στόχος είναι η επικράτηση, ενώ θα ήταν ιδιαίτερα θετικό εάν αυτή επιτευχθεί με παραπάνω από ένα γκολ διαφορά.

Περιέγραψε την αναμέτρηση ως έναν «τελικό», καθιστώντας σαφές ότι μια νίκη με μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων θα ήταν επωφελής για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η προσήλωση στην επίτευξη της νίκης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευκους».

Για τον κόσμο και την κατάσταση των παικτών

Σχετικά με την κατάσταση του Μπέιλι, ο προπονητής ανέφερε ότι δεν μπορεί να πει πολλά, καθώς γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Ο παίκτης προπονείται με την ομάδα, ωστόσο η τεχνική ηγεσία δεν επιθυμεί να βιαστεί ή να ρισκάρει, αναμένοντας τις οδηγίες των γιατρών για την πλήρη επάνοδό του.

Όσον αφορά τον κόσμο, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δήλωσε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί κάτι για το αποτέλεσμα του αγώνα. Ωστόσο, δεσμεύτηκε ότι κάθε παίκτης που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί με τρόπο που να υπερασπίζεται το σήμα της ομάδας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Η αξιολόγηση της Σπάρτα Πράγας

Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε εκτενώς στον αντίπαλο, τη Σπάρτα Πράγας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πολύ δυνατή ομάδα με πολλά ισχυρά στοιχεία. Επισήμανε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Σπάρτα είναι η δύναμή της, ενώ τόνισε την ποιότητα των πλάγιων παικτών της, καθώς και του επιθετικού της.

Ο Αλγκουαθίλ υπογράμμισε επίσης ότι η Σπάρτα έχει προκαλέσει προβλήματα στους αντιπάλους της από στατικές μπάλες, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός. Περιέγραψε την τσεχική ομάδα ως έξυπνη και ποιοτική, προβλέποντας ότι δεν θα είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Για τον λόγο αυτό, ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού.

Οι επιλογές στο κέντρο και η ικανοποίηση του προπονητή

Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανή συνύπαρξη τριών χαφ, συγκεκριμένα των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα, ο προπονητής απάντησε ότι και οι τρεις βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Σα, προσθέτοντας μια ακόμα επιλογή στο χώρο του κέντρου.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμοι ο Φορτούνης και ο Μπέιλι, με την απόφαση για τον τελευταίο να λαμβάνεται μετά την προπόνηση. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για πολλά από όσα έχει δει μέχρι στιγμής στην ομάδα, τονίζοντας όμως ότι μια καλή ομάδα έχει πάντα πράγματα να διορθώσει και ότι η βελτίωση πρέπει να είναι συνεχής.

Ο στόχος των νικών και η ευρωπαϊκή κατάταξη

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι η ομάδα δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη με πέντε νίκες. Αντίθετα, στόχος είναι να επιτευχθούν έξι νίκες και να συνεχιστεί αυτή η πορεία, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες». Η συνεχής επιδίωξη της νίκης και η αδιάκοπη προσπάθεια για βελτίωση αποτελούν βασικές αρχές για τον ίδιο.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή κατάταξη των ομάδων και το εάν την σκέφτεται, ο Αλγκουαθίλ απάντησε ότι αυτό που έχει στο μυαλό του είναι αποκλειστικά η νίκη. Τόνισε ότι η υποχρέωση στον Ολυμπιακό είναι πάντα να κερδίζουν, υπογραμμίζοντας τη νοοτροπία που πρέπει να διέπει τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta