Καταγγελία συνδικάτου αστυνομικών για ανάπτυξη ΜΑΤ σε σοκολατερί της οικογένειας Μακρόν

Μια «μισή ομάδα» αστυνομικών ΜΑΤ φέρεται να αναπτύχθηκε στην Αμιένη, μπροστά από το ζαχαροπλαστείο της οικογένειας της Μπριζίτ Μακρόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών. Η καταγγελία προέρχεται από συνδικάτο αστυνομικών, το οποίο έκανε λόγο για έξι βαν των ΜΑΤ που χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία της σοκολατερί του Ζαν Τρονιέ, ανιψιού της Πρώτης Κυρίας. Η νομαρχία της Σομ, ωστόσο, αρνείται τον ισχυρισμό, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες είχε παραδεχτεί «απώλεια ελέγχου» από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η καταγγελία του συνδικάτου Alliance Police Nationale

Το συνδικάτο αστυνομικών Alliance Police Nationale κατήγγειλε την Τρίτη, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με το συνδικάτο, έξι φορτηγά, δηλαδή «μισή ομάδα», αστυνομικών ΜΑΤ αναπτύχθηκαν στην Αμιένη, μπροστά από το ζαχαροπλαστείο Jean Trogneux. Το κατάστημα αυτό, το οποίο διευθύνει ο Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ, ανιψιός της Μπριζίτ Μακρόν, προστατεύτηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της κινητοποίησης.

Το συνδικάτο εξέφρασε την οργή του εντός της εθνικής αστυνομικής δύναμης, τονίζοντας ότι «ενώ 3.000 επιχειρήσεις λεηλατούνταν σε όλη τη Γαλλία, μισή μονάδα ΜΑΤ προστάτευε μόνο το σοκολατάδικο της οικογένειας Τρονιέ στην Αμιένη». Πρόσθεσε επίσης ότι «μας έλειπε προσωπικό επί τόπου» και έθεσε μια σειρά ερωτημάτων: «Έχουν όλοι οι Γάλλοι δικαίωμα στην ίδια προστασία; Ποιος έδωσε τις εντολές; Για ποια αποστολή; Σε βάρος ποιων επιχειρησιακών αναγκών;»

Οι απαιτήσεις του συνδικάτου και η απάντηση του υπουργείου

Η Alliance Police Nationale απευθύνθηκε στον Πρόεδρο Μακρόν, δηλώνοντας: «Κύριε Μακρόν, η Δημοκρατία δεν είναι ιδιωτική σας περιουσία». Το συνδικάτο υπογράμμισε ότι «οι συνάδελφοί μας δεν είναι ούτε έξτρα, ούτε εφεδρική δύναμη στη διάθεση των ισχυρών! Η CRS υπηρετεί τη Δημοκρατία, όχι προνόμια». Ζήτησε «εξηγήσεις» από το Μέγαρο των Ηλυσίων και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όταν επικοινώνησε με το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα, το υπουργείο παρέπεμψε στη νομαρχία της Σομ. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες είχε ήδη παραδεχτεί «απώλεια ελέγχου» από τις αρχές επιβολής του νόμου σε «ορισμένες μεγάλες πόλεις», γεγονός που ενέτεινε την οργή των αστυνομικών.

Η διάψευση της νομαρχίας της Σομ

Το βράδυ της Τρίτης, ο νομάρχης του τμήματος δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο «αρνείται τον ισχυρισμό ότι οι αξιωματικοί της CRS είχαν αναλάβει την προστασία του καταστήματος Trogneux». Η νομαρχία της Σομ διευκρίνισε τους λόγους για την ανάπτυξη των δυνάμεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, στις 17 Οκτωβρίου, «αρκετές εκατοντάδες εχθρικά άτομα, στο περιθώριο της διαδήλωσης, προσπάθησαν για σχεδόν τρεις ώρες να διαπεράσουν τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί για την προστασία των εμπορικών δρόμων του κέντρου της πόλης». Αντιμέτωποι με τις «βίαιες ενέργειες», μια «ομάδα αξιωματικών της CRS εισήλθε επειγόντως στην Αμιένη προκειμένου να ενισχύσει τις τοπικές δυνάμεις το βράδυ και να διασφαλίσει την ασφάλεια».

Το ζαχαροπλαστείο της οικογένειας Τρονιέ

Το ζαχαροπλαστείο Jean Trogneux, το οποίο βρίσκεται στην Αμιένη, είναι γνωστό για την τοπική του σπεσιαλιτέ, τα μακαρόν της Αμιένης. Διευθύνεται από τον Ζαν-Μπατίστ Τρονιέ, ο οποίος είναι ανιψιός της Μπριζίτ Μακρόν. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων μπροστά από αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα, εν μέσω εκτεταμένων διαμαρτυριών και λεηλασιών σε άλλες επιχειρήσεις, πυροδότησε τις αντιδράσεις του συνδικάτου Alliance Police Nationale, το οποίο ζητά διαφάνεια και ίσες συνθήκες προστασίας για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki