Έκρηξη στον Κολωνό: Τέσσερις τραυματίες, σοβαρά ο ένας αστυνομικός

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό. Ένας από τους αστυνομικούς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο και νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Οι άλλοι τρεις τραυματίες, με ελαφρύτερα τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και η ύποπτη βαλίτσα

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι επρόκειτο να παραλάβει μία βαλίτσα με ναρκωτικά μπροστά από πολυκατοικία στον Κολωνό. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο διαχειριστής πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 107 ειδοποίησε τις αρχές για μία ύποπτη βαλίτσα που βρισκόταν σε χώρο του ισογείου.

Ο διαχειριστής φέρεται να είχε ανοίξει προηγουμένως τη βαλίτσα, διαπιστώνοντας στο εσωτερικό της την ύπαρξη ζυγαριάς και διαφόρων ουσιών, γεγονός που τον οδήγησε να καλέσει την Άμεση Δράση. Ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις Αρχές έδωσε τα στοιχεία του και δεν φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η έκρηξη κατά τον έλεγχο

Αστυνομικοί που έλαβαν εντολή από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης μετέβησαν στο σημείο, στην οδό Πλάτωνος, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ανοίξουν τη βαλίτσα, εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που βρισκόταν στο κάτω μέρος της.

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και δύο πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή ή περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο. Ανάμεσα στους τραυματίες πολίτες βρίσκεται και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, ο οποίος ήταν παρών κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Η κατάσταση των τραυματιών

Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Παρόλο που η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς οι γιατρούς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουν το ένα του μάτι, λόγω κινδύνου απώλειας της όρασης.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, δηλαδή η γυναίκα αστυνομικός και οι δύο άντρες πολίτες, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό» και τα τραύματά τους προήλθαν από θραύσματα στον κορμό και στο πρόσωπο.

Διερεύνηση των συνθηκών της έκρηξης

Στο σημείο της έκρηξης στον Κολωνό επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ έχουν αναπτυχθεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι Αρχές διερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο η βαλίτσα να είχε τοποθετηθεί ως παγίδα με στόχο τους αστυνομικούς που θα έσπευδαν να ελέγξουν την καταγγελία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit