Έκρηξη βαλίτσας στον Κολωνό: Τέσσερις τραυματίες και έρευνες της αστυνομίας

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το μεσημέρι πολυκατοικία στην οδό Πλάτωνος 107, στην περιοχή του Κολωνού, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε μια ύποπτη βαλίτσα, η οποία περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί για τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών.

Η αρχική κλήση και η ύποπτη βαλίτσα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Πλάτωνος 107, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση. Ο λόγος της κλήσης του ήταν η ύπαρξη μιας ύποπτης βαλίτσας σε χώρο του ισογείου, η οποία, όπως ανέφερε, περιείχε πιθανότατα ναρκωτικές ουσίες.

Ο ίδιος ο διαχειριστής φέρεται να είχε ανοίξει τη βαλίτσα προηγουμένως, διαπιστώνοντας ότι στο εσωτερικό της υπήρχαν μία ζυγαριά και διάφορες ουσίες. Αυτό το εύρημα τον οδήγησε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιεχόμενο και η προέλευση της βαλίτσας.

Η επέμβαση των αρχών και η έκρηξη

Μετά την κλήση του διαχειριστή, αστυνομικοί έλαβαν εντολή από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και μετέβησαν στο σημείο της οδού Πλάτωνος 107 στον Κολωνό, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τη βαλίτσα για να εξετάσουν το περιεχόμενό της.

Τη στιγμή που επιχείρησαν να ανοίξουν τη βαλίτσα, εξερράγη ένας εκρηκτικός μηχανισμός που βρισκόταν στο κάτω μέρος της. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και την επέμβαση της αστυνομίας για την ασφάλεια της περιοχής.

Οι τραυματίες και οι πρώτες στιγμές μετά το συμβάν

Από την έκρηξη της βαλίτσας τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερις άνθρωποι. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το συμβάν.

Ο μάρτυρας δήλωσε ότι είδε να παίρνουν με ασθενοφόρο δύο ανθρώπους, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση. Η άμεση αντίδραση των αρχών και η μεταφορά των τραυματιών ήταν προτεραιότητα στα πρώτα λεπτά μετά την έκρηξη.

Μαρτυρία κατοίκου της περιοχής

Κάτοικος της περιοχής του Κολωνού, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση κοντά στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Τρομάξαμε πολύ». Η ένταση του κρότου ήταν τέτοια που προκάλεσε ανησυχία σε ολόκληρη τη γειτονιά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε σε αποκλεισμό της περιοχής. Οι αρχές απομάκρυναν τους πολίτες ακόμη και από τα μαγαζιά, προκειμένου να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Ο μάρτυρας πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει την ταυτότητα των ανθρώπων που διαμένουν στο κτίριο, αλλά έβλεπε κόσμο να μπαίνει στην πολυκατοικία, ενώ και ο ίδιος περιμένει να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis