Αναστάτωση σε πτήση από Ρόδο προς Ντίσελντορφ: Επιβάτες με γαστρεντερικά συμπτώματα, τρεις στο νοσοκομείο

Έντονη αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Eurowings που αναχώρησε από τη Ρόδο με προορισμό το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Αρκετοί επιβάτες παρουσίασαν σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, γεγονός που οδήγησε σε κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα της πτήσης ζήτησε άμεσα προτεραιότητα για την προσγείωση του αεροσκάφους, ενώ τρία άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Έκτακτη κατάσταση εν πτήσει

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Eurowings, με κωδικό EW9631, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αρκετοί από τους επιβάτες άρχισαν να παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας, γεγονός που προκάλεσε άμεσα αναστάτωση και κινητοποίηση του πληρώματος. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μία έκτακτη διαχείριση της πτήσης.

Τα συμπτώματα που εκδηλώθηκαν από τους επιβάτες περιλάμβαναν έντονα γαστρεντερικά προβλήματα. Η σοβαρότητα και η έκταση της αδιαθεσίας ανάγκασαν το πλήρωμα να ζητήσει άμεσα προτεραιότητα για την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας στους πάσχοντες επιβάτες.

Τα στοιχεία της πτήσης

Το περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην πτήση EW9631 της αεροπορικής εταιρείας Eurowings. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο της Ρόδου, με τελικό προορισμό τη γερμανική πόλη του Ντίσελντορφ. Η συγκεκριμένη πτήση μετέφερε συνολικά 212 επιβάτες, οι οποίοι βίωσαν την απρόσμενη αυτή κατάσταση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Εκτός από τους επιβάτες, στην πτήση επέβαιναν και επτά μέλη πληρώματος. Το προσωπικό της Eurowings κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κρίση που δημιουργήθηκε, προσπαθώντας να διατηρήσει την τάξη και να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στους επιβάτες που εμφάνισαν προβλήματα υγείας, μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους.

Άμεση κινητοποίηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Με την ειδοποίηση για την έκτακτη κατάσταση στην πτήση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Ντίσελντορφ τέθηκαν σε πλήρη κινητοποίηση. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, ιατρικές ομάδες και διασώστες περίμεναν επί τόπου για να επέμβουν άμεσα. Η προτεραιότητα στην προσγείωση επέτρεψε την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση των ειδικών στο αεροσκάφος.

Οι επαγγελματίες υγείας προχώρησαν σε αξιολόγηση της κατάστασης των επιβατών που είχαν εκδηλώσει συμπτώματα αδιαθεσίας. Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών ήταν κρίσιμη για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω διαχείριση των περιστατικών υγείας που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μεταφορά τριών ατόμων στο νοσοκομείο

Ως αποτέλεσμα της έντονης αδιαθεσίας που παρουσίασαν αρκετοί επιβάτες, τρία άτομα κρίθηκε απολύτως απαραίτητο να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Η απόφαση για τη νοσηλεία τους ελήφθη από τις ιατρικές ομάδες που επιλήφθηκαν του περιστατικού αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Ντίσελντορφ. Η μεταφορά τους έγινε για περαιτέρω εξετάσεις και ενδελεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι τρεις επιβάτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χρειάστηκαν εξειδικευμένη φροντίδα λόγω της σοβαρότητας των γαστρεντερικών συμπτωμάτων που εμφάνισαν. Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta