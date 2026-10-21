Έκρηξη σε πολυκατοικία στον Κολωνό: Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους αστυνομικοί

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην οδό Πλάτωνος 117, στον Κολωνό. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τόσο πολιτών όσο και αστυνομικών. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, η οποία ακολούθησε ένα τηλεφώνημα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση

Η αλυσίδα των γεγονότων ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση. Άγνωστος επικοινώνησε με τις αρχές, καταγγέλλοντας μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο τηλεφωνών, μία βαλίτσα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες βρισκόταν στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος 117, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στον Κολωνό.

Ο καταγγέλλων ανέφερε επίσης ότι η εν λόγω βαλίτσα επρόκειτο να παραληφθεί από κάποιο άτομο. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ανταποκρινόμενοι άμεσα στην κλήση, έσπευσαν στο συγκεκριμένο σημείο για να διενεργήσουν έλεγχο και να διερευνήσουν την καταγγελία.

Η έκρηξη της βαλίτσας

Κατά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στην πολυκατοικία της οδού Πλάτωνος 117, η βαλίτσα που είχε αναφερθεί στο τηλεφώνημα εξερράγη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βαλίτσα, όπως φαίνεται, περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, γεγονός που οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη.

Το συμβάν προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών και την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο του συμβάντος τη στιγμή της έκρηξης.

Οι τραυματίες και η διακομιδή τους στα νοσοκομεία

Από την έκρηξη, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Επιπλέον, τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Αυτοί οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Μία πηγή αναφέρει ότι οι τρεις ελαφρά τραυματίες ήταν πολίτες, οι οποίοι υπέστησαν εκδορές και μώλωπες από τα θραύσματα της έκρηξης. Μία άλλη πηγή προσδιορίζει τους ελαφρά τραυματίες ως έναν αστυνομικό και δύο πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση της υγείας όλων των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους.

Επιχείρηση των αρχών και διερεύνηση

Αμέσως μετά την έκρηξη, η περιοχή της οδού Πλάτωνος 117 στον Κολωνό αποκλείστηκε πλήρως από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν και ομάδες της ΟΠΚΕ (Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας), ενισχύοντας την παρουσία των αρχών. Παράλληλα, κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε φωτιά στην πολυκατοικία ή στον περιβάλλοντα χώρο. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ έχει ξεκινήσει εκτενής διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit