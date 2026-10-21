Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε σήμερα Τετάρτη (21.10.26) το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για την Παιδεία, ενώ κυριάρχησαν συνθήματα και πανό που αναφέρονταν στις διαμαρτυρίες στη Γαλλία. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, με επίσης μεγάλη συμμετοχή.

Η συμμετοχή και οι εκτιμήσεις της αστυνομίας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), οι συμμετέχοντες στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Αθήνας ανήλθαν σε περίπου 10.000 άτομα. Η συμμετοχή κρίθηκε μεγάλη, καθώς πλήθος μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών έδωσε το παρών στην κινητοποίηση.

Παράλληλα, σημαντική ήταν η παρουσία των διαδηλωτών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, μεγάλες συγκεντρώσεις φοιτητών και εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, δείχνοντας το εύρος των κινητοποιήσεων.

Προσαγωγές και επεισόδια

Κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, η Αστυνομία προχώρησε σε συνολικά 25 προσαγωγές. Οι προσαγωγές αυτές έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, πριν την έναρξη του συλλαλητηρίου, η Αστυνομία είχε ήδη πραγματοποιήσει 10 προσαγωγές κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Σύμφωνα με νεότερη αναφορά της Αστυνομίας, οι προσαγωγές ανήλθαν σε 21 άτομα, ενώ στο πλαίσιο των επεισοδίων, αστυνομικοί των ΜΑΤ έριξαν δύο δακρυγόνα και μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο έθεσαν μια σειρά από διεκδικήσεις. Μεταξύ άλλων, ζητούν την άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που παρατηρούνται στα σχολεία, καθώς και τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας.

Επιπλέον, τα αιτήματα περιλαμβάνουν την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, μέτρα που θεωρούν ότι επηρεάζουν αρνητικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Ζητούν επίσης αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, ώστε να φτάσει το 5% του ΑΕΠ, βελτιωμένες κτιριακές υποδομές, αύξηση μισθών και την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Οι διεκδικήσεις των φοιτητών

Οι φοιτητές, από την πλευρά τους, συνέδεσαν τις κινητοποιήσεις τους με αντίστοιχες δράσεις που λαμβάνουν χώρα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, αλλά και στην Αλβανία, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Τόνισαν τη σημασία του συντονισμού των δράσεών τους με εκπαιδευτικούς, εργαζομένους στα πανεπιστήμια, υγειονομικούς και μαθητές, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Οι βασικές διεκδικήσεις των φοιτητών επικεντρώνονται στη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία επηρεάζει τόσο την καθημερινή τους διαβίωση όσο και τις σπουδές τους. Ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς και ενίσχυση των φοιτητικών εστιών με περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Παράλληλα, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και άλλες κινητοποιήσεις

Πριν από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, είχε προηγηθεί συγκέντρωση και πορεία από τους συνταξιούχους στο κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον, η ΑΔΕΔΥ είχε κηρύξει στάση εργασίας, γεγονός που συνέβαλε στην ευρύτερη κινητοποίηση.

Με την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας άνοιξαν και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά. Επίσης, οι σταθμοί του μετρό που είχαν επηρεαστεί από τις κινητοποιήσεις έχουν ανοίξει και λειτουργούν κανονικά.

Με πληροφορίες από: Newsit