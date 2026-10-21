Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος – Πάνω από 800.000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι υπόπτου

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, εκτελώντας ένταλμα που εκδόθηκε μετά από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου. Η σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο βαρύτατων καταγγελιών που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Συνολικά εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης για εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις.

Εντάλματα σύλληψης για έξι πρόσωπα

Συνολικά, εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης από τις αρχές. Εκτός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, στην υπόθεση εμπλέκονται τρεις διαιτητές: η Βασιλική Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου και ο Αναστόπουλος Πηλοϊδής.

Στη λίστα των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται επίσης ο αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, Ηλίας Κορομηλάς, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος αναφέρεται ως φίλος του Βαγγέλη Λιόλιου.

Συλλήψεις και αναζητήσεις

Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη τεσσάρων από τους έξι εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Οι αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τα δύο εναπομείναντα πρόσωπα, τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη και τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 820.000 ευρώ, στο σπίτι ενός εκ των εμπλεκομένων στην πόλη της Κατερίνης.

Καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από συγκεκριμένες καταγγελίες που αφορούσαν τη χειραγώγηση αγώνων. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν αγώνες της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και άλλων κατηγοριών, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Οι έξι εμπλεκόμενοι διώκονται κατά περίπτωση για αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου. Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται, όπως αναφέρεται, μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις-καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Διαδικασία έρευνας και ποινική δίωξη

Ο αθλητικός εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος είχε καλέσει τον κ. Λιόλιο με την ιδιότητα του υπόπτου, στο πλαίσιο της έρευνας για τις καταγγελίες στο ελληνικό μπάσκετ. Ωστόσο, ο κ. Λιόλιος φέρεται να μην προσήλθε, όπως επίσης και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο εισαγγελέας κ. Γραμμένος άσκησε ποινική δίωξη εναντίον των εμπλεκομένων. Η δικογραφία χρεώθηκε σε ανακριτή, ο οποίος, ενεργώντας σε απόλυτη μυστικότητα και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Αιτιολογία των ενταλμάτων σύλληψης

Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, οι οποίοι ανέλαβαν την υπόθεση, έκριναν ότι υπήρχε κίνδυνος φυγής για τον κ. Λιόλιο, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του. Η ίδια αιτιολογία ίσχυσε και για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τον νόμο, αν η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται ύστερα από μήνυση ή έγκληση κατά ορισμένου προσώπου ή αν κατά τη διάρκειά της αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται υποχρεωτικώς πριν από πέντε τουλάχιστον ημέρες αν κατοικεί ή διαμένει σε γνωστή διεύθυνση στο εσωτερικό και πριν από δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες αν κατοικεί ή διαμένει σε γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, για την παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται χωρίς όρκο. Ο ύποπτος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 89, 90, 91, 92 παρ. 1, 95, 96, 99 παρ. 1 εδ. α΄, 2 και 4, 100, 101, 102, 103 και 104, καθώς και το δικαίωμα να διορίσει τεχνικό σύμβουλο σε περίπτωση διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 183.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis