Νέα έρευνα συνδέει υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα με «αθόρυβες» εγκεφαλικές αλλοιώσεις

Μια νέα καναδική μελέτη φέρνει στο φως μια ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και την εμφάνιση «σιωπηλών» αγγειακών αλλοιώσεων στον εγκέφαλο. Αυτές οι αλλοιώσεις ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και να οδηγήσουν σε διαταραχές μνήμης. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open και παρουσιάστηκαν στο Medical Xpress.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα στην καθημερινότητα

Συσκευασμένα σνακ, ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού, αναψυκτικά και στιγμιαία noodles αποτελούν συχνά μέρος της καθημερινής διατροφής, ειδικά για όσους έχουν περιορισμένο χρόνο για την προετοιμασία φαγητού. Αυτά τα τρόφιμα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως υπερεπεξεργασμένα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της καναδικής μελέτης λόγω της πιθανής επίδρασής τους στην υγεία του εγκεφάλου.

Η έρευνα έδειξε ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αντιστοιχούσαν, κατά μέσο όρο, περίπου στο 25% των ημερήσιων μερίδων των συμμετεχόντων. Στην ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση, το ποσοστό αυτό έφτανε το 45% των μερίδων, ενώ στην ομάδα με τη χαμηλότερη κατανάλωση, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούσαν μόλις το 16% των μερίδων. Παράλληλα, στην ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, μειωνόταν σημαντικά η συμμετοχή μη ή ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία αποτελούσαν το 41% των μερίδων, έναντι 68% στην ομάδα με τη χαμηλότερη κατανάλωση.

Οι «σιωπηλές» αγγειακές αλλοιώσεις και οι επιπτώσεις τους

Η μελέτη συνδέει την υψηλή κατανάλωση αυτών των τροφίμων με «σιωπηλές» αγγειακές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο. Οι συγκεκριμένες βλάβες μπορεί να υπάρχουν χωρίς εμφανή συμπτώματα, κάτι που τις καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνες. Θεωρούνται δείκτες επιβάρυνσης της αγγειακής υγείας του εγκεφάλου και μπορούν να αυξήσουν τις περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου και διαταραχών μνήμης.

Συγκεκριμένα, αγγειακές αλλοιώσεις καταγράφηκαν στο 11,3% των ατόμων που ανήκαν στην ομάδα με την υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Αντίθετα, στην ομάδα με τη χαμηλότερη κατανάλωση, το ποσοστό αυτό ήταν 8,1%. Μετά τη συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων, οι πιθανότητες παρουσίας αυτών των αλλοιώσεων ήταν αυξημένες κατά 40% στην ομάδα της υψηλής κατανάλωσης.

Ισχυρότερη συσχέτιση στις γυναίκες

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης ανά φύλο αποκάλυψε ότι η σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και τις εγκεφαλικές αλλοιώσεις φάνηκε εντονότερη στις γυναίκες. Όσες γυναίκες κατανάλωναν τα περισσότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίζουν τις συγκεκριμένες αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, σε σύγκριση με εκείνες που κατανάλωναν τα λιγότερα.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα συμπεριέλαβε συνολικά 8.783 ανθρώπους, ηλικίας από 35 έως 69 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες δεν είχαν ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου κατά την έναρξη της μελέτης. Για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες.

Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Οι εικόνες που προέκυψαν από τις τομογραφίες αξιολογήθηκαν από νευρολόγους, οι οποίοι δεν γνώριζαν τις διατροφικές συνήθειες των ατόμων, εξασφαλίζοντας έτσι την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η υψηλότερη πρόσληψη υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέθηκε με περισσότερο σωματικό και σπλαχνικό λίπος, δηλαδή λίπος που συσσωρεύεται βαθιά στην κοιλιά, γύρω από τα όργανα.

Με πληροφορίες από: Topontiki