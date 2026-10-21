KGM Musso, Musso Grand και Musso EV: Νέα pick-up με πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστικές τιμές

Η KGM ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά των pick-up, παρουσιάζοντας τα ανανεωμένα Musso και Musso Grand, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό Musso EV. Η παρουσίαση των νέων μοντέλων πραγματοποιήθηκε στις Αφίδνες, όπου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατηγορία. Τα οχήματα αυτά συνδυάζουν πλούσιο εξοπλισμό με τιμές που δημιουργούν πραγματικά δύσκολες συνθήκες για τον ανταγωνισμό.

Παρουσίαση και φιλοσοφία

Στην εκδήλωση των Αφιδνών, η KGM, η εταιρεία που διαδέχθηκε τη SsangYong, παρουσίασε τη γνώριμη λύση του diesel με έμφαση στις απαιτήσεις της δουλειάς, αλλά και μια ηλεκτρική πρόταση. Η ηλεκτρική έκδοση συνδυάζει την ανοιχτή καρότσα με χαρακτηριστικά σύγχρονου SUV, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή στους αγοραστές.

Το πρόγραμμα της παρουσίασης περιλάμβανε σύντομες διαδρομές σε άσφαλτο και χώμα, καθώς και πιο απαιτητικά εκτός δρόμου περάσματα για το Musso Grand. Αυτό έδωσε μια πρώτη εικόνα των δυνατοτήτων και του χαρακτήρα των νέων μοντέλων. Με διαφορετικές επιλογές κίνησης, μετάδοσης και εξοπλισμού, η KGM στοχεύει σε αγοραστές με ποικίλες ανάγκες, διατηρώντας ως κοινό σημείο μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση τιμής και παροχών.

Η γκάμα των diesel μοντέλων

Η diesel γκάμα της KGM ξεκινά με το Musso, το οποίο διαθέτει κοντύτερο αμάξωμα, μήκους 5.150 χιλιοστών. Το συγκεκριμένο μοντέλο κινείται στους πίσω τροχούς και είναι εξοπλισμένο με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, προσφέροντας μια πρακτική λύση για διάφορες χρήσεις.

Το Musso Grand αποτελεί μια μεγαλύτερη επιλογή, καθώς το μήκος του αυξάνεται στα 5.460 χιλιοστά και το μεταξόνιο από τα 3.100 στα 3.210 χιλιοστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη καρότσα και στάνταρ τετρακίνηση, προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες μεταφοράς και κίνησης σε δύσκολα εδάφη. Η τιμή εκκίνησης για το Musso Grand έχει οριστεί στα 33.490 ευρώ.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή

Η διαφορά στις τιμές των νέων μοντέλων της KGM σε σχέση με τους καθιερωμένους αντιπάλους είναι σημαντική. Στις βασικές τετρακίνητες εκδόσεις, οι τιμές που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση τοποθετούν το Musso Grand περίπου 8.000 έως 9.000 ευρώ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα Toyota Hilux και Isuzu D-Max.

Αν και δεν πρόκειται για απολύτως ταυτόσημες διαμορφώσεις εξοπλισμού, αυτή η διαφορά τιμής δύσκολα περνά απαρατήρητη. Είναι ένα στοιχείο που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον αγοραστή, ειδικά όταν υπολογίζει το συνολικό κόστος απόκτησης ενός οχήματος που προορίζεται για εργαλείο δουλειάς.

Χαρακτηριστικά καρότσας και αναρτήσεων

Η καρότσα του Musso Grand προσφέρει γενναιόδωρες διαστάσεις, με μήκος 1.610 χιλιοστά, πλάτος 1.570 χιλιοστά και ύψος πλευρικών τοιχωμάτων 570 χιλιοστά. Στην έκδοση που είναι εξοπλισμένη με φύλλα σούστας, το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος ξεπερνά τον έναν τόνο, καθιστώντας το ιδανικό για μεταφορά βαρέων υλικών.

Για όσους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην άνεση κατά την οδήγηση, υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις με πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων. Αυτές οι εκδόσεις έχουν αντίστοιχα διαφορετικές προδιαγραφές φόρτωσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών διαμορφώσεων έχει μεγαλύτερη σημασία από έναν εντυπωσιακό μέγιστο αριθμό, καθώς επιτρέπει την προσαρμογή του οχήματος σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, είτε πρόκειται για καθημερινή μεταφορά βαρέων υλικών είτε για συνδυασμό ελαφρύτερης επαγγελματικής χρήσης, οικογενειακών μετακινήσεων και εξορμήσεων.

Ανανεωμένη εμφάνιση και εσωτερικό

Η ανανέωση του Musso είναι εμφανής στην εξωτερική του εμφάνιση, με μια μεγάλη μάσκα, τονισμένους θόλους τροχών και μια πιο επιβλητική συνολική εικόνα που προσδίδει δυναμισμό στο όχημα. Αυτές οι αλλαγές συμβάλλουν σε ένα πιο σύγχρονο και στιβαρό προφίλ.

Περισσότερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το εσωτερικό του οχήματος, όπου ο οδηγός συναντά δύο οθόνες 12,3 ιντσών. Αυτές οι οθόνες προορίζονται για τα όργανα και το σύστημα πολυμέσων, προσφέροντας σύγχρονη απεικόνιση και λειτουργικότητα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης πλοήγηση, καθώς και συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης και έξι αερόσακοι, ενώ η λίστα των συστημάτων υποβοήθησης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών για την ασφάλεια και την άνεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta