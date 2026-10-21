Τσιτσιπάς: Ο Ντάκγουορθ ο επόμενος αντίπαλος στα προημιτελικά του Almaty Open, αν προκριθεί

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπροστά του έναν σημαντικό αγώνα το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου. Θα αναμετρηθεί με τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν στις 17:30, με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση του τουρνουά Almaty Open.

Σε περίπτωση που ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπεράσει το εμπόδιο του Καζάκου τενίστα, ο αντίπαλός του στα προημιτελικά θα είναι ο Τζέιμς Ντάκγουορθ. Ο Αυστραλός τενίστας έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στην οκτάδα, έχοντας αποκλείσει τον Λουτσιάνο Νταρντέρι.

Ο δρόμος του Τσιτσιπά για τα προημιτελικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικεντρώνεται πλήρως στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν. Ο αγώνας αυτός είναι καθοριστικός για τη συνέχεια της πορείας του στο τουρνουά ATP 250 του Αλμάτι.

Η πρόκριση στα προημιτελικά αποτελεί τον άμεσο στόχο για τον Έλληνα τενίστα. Η επιτυχία σε αυτό το παιχνίδι θα τον φέρει αντιμέτωπο με έναν ήδη προκριμένο αντίπαλο, τον Τζέιμς Ντάκγουορθ, διαμορφώνοντας έτσι το ζευγάρι της επόμενης φάσης.

Ο αντίπαλος που περιμένει

Ο Τζέιμς Ντάκγουορθ, ο Αυστραλός τενίστας που κατέχει την 73η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, είναι ο παίκτης που θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εφόσον ο τελευταίος προκριθεί. Ο Ντάκγουορθ κατάφερε να κάνει την έκπληξη και να αποκλείσει τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, εξασφαλίζοντας τη δική του θέση στην οκτάδα.

Η αναμέτρηση του Ντάκγουορθ με τον Νταρντέρι ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τον Αυστραλό να δείχνει την αγωνιστική του ετοιμότητα. Η νίκη του τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στο ATP 250 του Αλμάτι.

Η πορεία του Ντάκγουορθ απέναντι στον Νταρντέρι

Ο Τζέιμς Ντάκγουορθ επικράτησε του Λουτσιάνο Νταρντέρι με 2-0 σετ, με σκορ 7-5 και 7-6(7). Ο Νταρντέρι, ο οποίος βρίσκεται στην 23η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αυστραλού, ο οποίος σημείωσε 17 άσους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στο πρώτο σετ, ο Ντάκγουορθ πραγματοποίησε το μοναδικό break στο 12ο game, εξασφαλίζοντας έτσι το σετ με 7-5 και παίρνοντας προβάδισμα 1-0. Η απόδοσή του ήταν σταθερή, διατηρώντας το σερβίς του σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Η μάχη του δεύτερου σετ και το tie-break

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε μια σκληρή μάχη, με τους δύο τενίστες να διατηρούν το service τους καθ' όλη τη διάρκειά του. Η ισορροπία αυτή οδήγησε αναπόφευκτα στην διαδικασία του tie-break, όπου κρίθηκε η έκβαση του σετ και του αγώνα.

Στο tie-break, ο Λουτσιάνο Νταρντέρι είχε την ευκαιρία να κερδίσει το σετ, καθώς βρέθηκε με set point στο 6-5 υπέρ του. Ωστόσο, ο Ντάκγουορθ κατάφερε να «σβήσει» αυτό το set point, να ανατρέψει το σκορ σε 9-7 και να κερδίσει το σετ με 7-6(7). Με αυτή τη νίκη, ο Αυστραλός προκρίθηκε στα προημιτελικά του ATP 250 στο Αλμάτι, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta