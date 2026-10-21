Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια βρίσκονται σε εξέλιξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πάνω από 50 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βγήκαν στους δρόμους σήμερα, διεκδικώντας δημόσια και δωρεάν παιδεία, καθώς και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κόστους σπουδών και διαβίωσης. Παράλληλα με τις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, πραγματοποιούνται και άλλες δράσεις, όπως πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο και συγκέντρωση συνταξιούχων.

Κεντρικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα

Στην Αθήνα, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ξεκίνησε στα Προπύλαια, με το κάλεσμα να έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι, αν και οι πρώτοι διαδηλωτές είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται από τις 10:30 το πρωί. Η οδός Πανεπιστημίου έκλεισε, καθώς οι διαδηλωτές κατέλαβαν το οδόστρωμα μπροστά από τα Προπύλαια, ενώ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παρέμεινε κλειστός από τις 10 το πρωί.

Μετά τους χαιρετισμούς από την εξέδρα, ξεκίνησε η πορεία προς το Σύνταγμα, φτάνοντας στη Βουλή λίγο μετά τη 1 και τέταρτο το μεσημέρι. Η αστυνομική παρουσία ήταν ισχυρή, με περίπου 3.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί και να έχουν γίνει προσαγωγές, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για 10, 12 ή ακόμη και 21 προσαγωγές έως τη μία το μεσημέρι. Κεντρικό σύνθημα των φοιτητών ήταν το «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε».

Πριν από την έναρξη της πορείας, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιλίου πραγματοποίησαν μουσική παρέμβαση στην κεφαλή της συγκέντρωσης. Έπαιξαν το «Τραγούδι των Παρτιζάνων» και στη συνέχεια την «4η Διεθνή», εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τους μαθητές που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις στη Γαλλία, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Συμμετοχή και αιτήματα σε όλη τη χώρα

Στη Θεσσαλονίκη, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές έδωσαν ραντεβού στις 10:30 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην πόλη παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Η μαθητική κινητοποίηση ολοκληρώθηκε, με τους μαθητές να αποχωρούν και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για νέα πορεία στις 30 Οκτωβρίου. Εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ και αριστερών συλλογικοτήτων παρέμειναν μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, αποχωρώντας σταδιακά.

Στον Βόλο, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο βρισκόταν επίσης σε εξέλιξη, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ελευθερίας. Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης στον Βόλο ήταν η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, η κάλυψη των κενών σε προσωπικό και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στην Πάτρα, όπου οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τους 3.000. Μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Εργατικό Κέντρο, με την υποστήριξη γονέων, εργαζομένων και σύσσωμης της δημοτικής αρχής της πόλης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης. Τα αιτήματα στην Πάτρα περιλάμβαναν τη μείωση των τιμών των ενοικίων, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, την εξασφάλιση θέσεων στις εστίες και την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Οι διεκδικήσεις των φοιτητών και μαθητών

Οι φοιτητές διεκδικούν τη λήψη μέτρων στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και φοιτητικής στέγης. Ζητούν τη μείωση των ενοικίων, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και τη διεύρυνση των δικαιούχων. Επιπλέον, θέτουν ως προτεραιότητα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, την εξασφάλιση περισσότερων διαθέσιμων θέσεων στις φοιτητικές εστίες και την κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών.

Οι μαθητές και οι γονείς, από την πλευρά τους, ζητούν την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, τη λειτουργία μικρότερων τμημάτων και την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών. Οι κινητοποιήσεις αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές, καθώς και την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η εκπαιδευτική διαδρομή για χιλιάδες οικογένειες.

Παράλληλες κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας

Εκτός από τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, πραγματοποιείται και πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο. Παράλληλα, στην Αττική έλαβε χώρα παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων, με βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, την επαναφορά των δώρων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων έχουν εξαγγείλει συμμετοχή και η ΑΔΕΔΥ, καθώς και οι νοσοκομειακοί γιατροί. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για σήμερα, η οποία αφορά τους εκπαιδευτικούς στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos