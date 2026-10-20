Ο ΕΟΜ ανακοίνωσε 51 μεταμοσχεύσεις σε δύο εβδομάδες, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ανακοίνωσε την πραγματοποίηση 51 μεταμοσχεύσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι οποίες προήλθαν από 12 δότες οργάνων που απεβίωσαν σε διάφορα νοσοκομεία. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνεχή ανοδική πορεία της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για έκτη συνεχή χρονιά. Συνολικά, το τρέχον έτος έχουν πραγματοποιηθεί 268 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων από αποβιώσαντες δότες και 56 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες.

Σημαντική αύξηση της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας

Η μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα μας παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική πορεία, η οποία συνεχίζεται για έκτη συνεχή χρονιά. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την αυξανόμενη εδραίωση της σημασίας της δωρεάς οργάνων στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, έχουν πραγματοποιηθεί 268 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, οι οποίες προήλθαν από 119 αποβιώσαντες δότες. Παράλληλα, έχουν διεξαχθεί 56 μεταμοσχεύσεις νεφρού με τη συμβολή ζώντων δοτών, ενισχύοντας περαιτέρω τον συνολικό αριθμό των επεμβάσεων που προσφέρουν ζωή.

Πενήντα μία μεταμοσχεύσεις σε δύο εβδομάδες

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, 51 συνάνθρωποί μας έλαβαν το δώρο της ζωής μέσω μεταμόσχευσης. Οι μεταμοσχεύσεις αυτές κατέστησαν δυνατές χάρη στην προσφορά οργάνων από 12 δότες, οι οποίοι απεβίωσαν σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Οι δότες οργάνων προήλθαν από τα νοσοκομεία: Γ.Ν.Ν.Θ.Α Η Σωτηρία (2 δότες), Γ.Ν.Α. ΚΑΤ (2 δότες), 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» – Ε.Ε.Σ., Ωνάσειο Νοσοκομείο, Γ.Ν. Λαμίας, Π.Γ.Ν. Αττικόν, Γ.Ν. Νίκαιας, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν και Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ευγνωμοσύνη στις οικογένειες των δοτών και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων εξέφρασε σήμερα τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τις οικογένειες των δοτών. Αυτές οι οικογένειες, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βίωσαν, επέλεξαν να προσφέρουν ελπίδα και ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας, επιδεικνύοντας ανεκτίμητο πνεύμα αλτρουισμού.

Παράλληλα, ο ΕΟΜ απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων. Ευχαριστίες δόθηκαν επίσης στις διοικήσεις και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας των Νοσοκομείων, για την έμπρακτη και καταλυτική συμμετοχή τους στην αλυσίδα ζωής που αντιπροσωπεύει η δωρεά οργάνων.

Πού πραγματοποιήθηκαν οι μεταμοσχεύσεις

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων πραγματοποιήθηκαν σε εξειδικευμένες μονάδες νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Ήπατος του ΓΝΑ «Λαϊκό» πραγματοποιήθηκαν τέσσερις μεταμοσχεύσεις ήπατος και μία συνδυασμένη μεταμόσχευση ήπατος-νεφρού. Στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» διενεργήθηκαν τρεις μεταμοσχεύσεις ήπατος.

Οι Μονάδες Μεταμόσχευσης Νεφρού ήταν επίσης ιδιαίτερα ενεργές. Στο ΓΝΑ «Λαϊκό» πραγματοποιήθηκαν πέντε μεταμοσχεύσεις νεφρού, ενώ στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» επτά μεταμοσχεύσεις νεφρού και μία μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος. Τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού έγιναν στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» και μία στο ΠΓΝ Πατρών.

Επιπλέον, στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, στις Μονάδες Μεταμόσχευσης Πνευμόνων και Καρδιάς, πραγματοποιήθηκαν δύο μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και μία συνδυασμένη μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων. Τα μοσχεύματα κερατοειδών μεταφέρθηκαν στη Τράπεζα Οφθαλμικών Ιστών του ΓΝΑ Γεννηματάς και στην Τράπεζα Οφθαλμών Βορείου Ελλάδος (ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ).

Ενημερωτική καμπάνια για τη δωρεά οργάνων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την περαιτέρω ενίσχυση της δωρεάς οργάνων, ολοκληρώθηκε μια ενέργεια αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους πολίτες. Τα μηνύματα αυτά, με στόχο τη σαφή ενημέρωση για τη Δωρεά Οργάνων και Ιστών, διανεμήθηκαν μέσω της ΗΔΥΚΑ.

Η αποστολή των μηνυμάτων αφορούσε πολίτες που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση, με απώτερο σκοπό να μπορούν, άμεσα και εύκολα, όσοι επιθυμούν, να εγγραφούν ως «Δωρητές Οργάνων» στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων. Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεω.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis