Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη: Προσέγγιζαν ανηλίκους μέσω Telegram

Εξαρθρώθηκε ένα οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν μεταξύ άλλων και ανηλίκους, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Telegram. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, καθώς και εξοπλισμός που σχετίζεται με την οργανωμένη διακίνηση.

Οργανωμένη δράση μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εφαρμογές όπως το Telegram για να οργανώνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Μέσω αυτών των κρυπτογραφημένων εφαρμογών, οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες και χρησιμοποιούνται από νέους, έδιναν λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την προμήθεια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, οι πληρωμές για τις αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν σε κρυπτονομίσματα, προσδίδοντας ένα επιπλέον επίπεδο απόκρυψης στις συναλλαγές.

Η οργάνωση διέθετε μια οργανωμένη δομή και υποδομή, με σαφή κατανομή περιοχών δράσης μεταξύ των μελών της. Αυτό της επέτρεπε να εξυπηρετεί άμεσα τους ενδιαφερόμενους, προσφέροντας δυνατότητα άμεσης παράδοσης των ναρκωτικών. Παράλληλα, το κύκλωμα εφάρμοζε συνωμοτικές μεθόδους απόκρυψης και λάμβανε συστηματικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό και την παρακολούθηση από τις διωκτικές αρχές.

Η επιχείρηση της ΔΕΟΣ και οι συλλήψεις των μελών

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος της ΑΑΔΕ ήταν συντονισμένη και βασίστηκε σε ειδική ανάλυση των στοιχείων και του προφίλ των εμπλεκομένων ατόμων. Σε πρώτη φάση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 3,5 κιλά κάνναβης, ποσότητα που υποδηλώνει την ενεργό συμμετοχή του στη διακίνηση.

Στη συνέχεια, στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ αξιοποίησαν ειδικές ανακριτικές πράξεις, και συγκεκριμένα τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης. Παρουσιάστηκαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο ακόμη ημεδαπών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 25 και 30 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην οργάνωση.

Σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών και εξοπλισμού

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, επιβεβαιώνοντας την έκταση της δράσης του κυκλώματος. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης, τα οποία είχαν εντοπιστεί αρχικά στην κατοχή του 18χρονου, καθώς και επιπλέον 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στις κατοικίες των τριών συλληφθέντων, όπου εντοπίστηκε εξοπλισμός που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται άμεσα με την οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται μια ζυγαριά ακριβείας, απαραίτητη για τη διανομή των ουσιών, και μια συσκευή πληρωμών με κρυπτονομίσματα, επιβεβαιώνοντας τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης.

Η συνέχεια της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή στη Θεσσαλονίκη, όπου αντιμετώπισαν τις κατηγορίες με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η δικαστική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει για τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο, η έρευνα των αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και την πλήρη εξάρθρωση των υπόλοιπων πυρήνων της οργάνωσης, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα μπορεί να έχει περαιτέρω διασυνδέσεις και μέλη που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, με στόχο την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki