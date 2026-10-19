Η BMW iX3 M60 xDrive: Η Neue Klasse δείχνει τα δόντια της

Η BMW διευρύνει την γκάμα της νέας ηλεκτρικής iX3 με την παρουσίαση της M60 xDrive, της ισχυρότερης έκδοσης του SUV της Neue Klasse. Το νέο μοντέλο φέρνει τη φιλοσοφία M Performance στην ηλεκτρική Neue Klasse, ενσωματώνοντας προηγμένη τεχνολογία και έναν ιδιαίτερα σπορ χαρακτήρα. Με δύο ηλεκτροκινητήρες, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 612 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα.

Υψηλές επιδόσεις και τετρακίνηση

Η νέα BMW iX3 M60 xDrive συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με την αυτονομία και την τεχνολογία της νέας γενιάς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της γερμανικής εταιρείας. Το μοντέλο αξιοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης BMW eDrive, διαθέτοντας έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα.

Η συνδυαστική ισχύς του οχήματος φτάνει τους 612 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 875 Nm. Η τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου αγγίζει τα 240 χλμ/ώρα. Η τετρακίνηση xDrive εξασφαλίζει την αποτελεσματική κατανομή της ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των επιδόσεων σε διάφορες συνθήκες πρόσφυσης.

Προηγμένη τεχνολογία κίνησης

Για την περαιτέρω αύξηση της απόδοσης, η BMW έχει εξελίξει έναν νέο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει ανασχεδιασμένο στάτη και έναν ισχυρότερο μετατροπέα ισχύος, ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί ένταση ρεύματος έως 420 A, σε αντίθεση με τα 300 A των προηγούμενων συστημάτων.

Επιπλέον, η νέα σχέση μετάδοσης και η δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλότερες στροφές συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της τελικής ταχύτητας του οχήματος. Αυτές οι βελτιώσεις υπογραμμίζουν την προσήλωση της εταιρείας στην καινοτομία και την αποδοτικότητα των ηλεκτρικών της μοντέλων.

Αυτονομία και ταχεία φόρτιση

Η μπαταρία της BMW iX3 M60 xDrive έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 108,7 kWh. Αυτή η χωρητικότητα προσφέρει αυτονομία έως 754 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, καθιστώντας το μοντέλο ικανό για μακρινές διαδρομές με μία μόνο φόρτιση.

Χάρη στην αρχιτεκτονική 800 V, η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης φτάνει τα 400 kW. Αυτό επιτρέπει την ανάκτηση αυτονομίας έως 340 χλμ. μέσα σε μόλις 10 λεπτά, υπό τις κατάλληλες συνθήκες φόρτισης. Στον βασικό εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται επίσης δυνατότητα φόρτισης AC έως 22 kW.

Δυναμική συμπεριφορά και συστήματα ελέγχου

Σημαντικό ρόλο στη δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου διαδραματίζει το σύστημα Heart of Joy. Αυτό το σύστημα συντονίζει τη λειτουργία του συστήματος κίνησης, της πέδησης και της ανάκτησης ενέργειας, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και αποτελεσματική οδηγική εμπειρία.

Σε συνεργασία με το BMW M Dynamic Performance Control, το Heart of Joy διαχειρίζεται την κατανομή της ισχύος και την απόκριση του αυτοκινήτου. Η BMW αναφέρει ότι το σύστημα λειτουργεί έως και δέκα φορές ταχύτερα από προηγούμενα συστήματα, προσφέροντας άμεση ανταπόκριση στις εντολές του οδηγού. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει επίσης την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, ενώ μέσω της λειτουργίας Soft Stop, το αυτοκίνητο μπορεί να ακινητοποιείται ομαλά, περιορίζοντας τα τραντάγματα που συχνά συνοδεύουν το τελικό στάδιο του φρεναρίσματος.

Σχεδιασμός και παραγωγή

Η έκδοση M Performance της BMW iX3 M60 xDrive διαθέτει ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, αναβαθμισμένο πλαίσιο και πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Στόχος είναι να προσφέρει πιο σπορ οδηγική συμπεριφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις της iX3, τονίζοντας τον δυναμικό της χαρακτήρα.

Οι παραγγελίες της BMW iX3 M60 xDrive αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Ιανουαρίου του 2027. Η παραγωγή του μοντέλου έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, και θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του BMW Group που βρίσκεται στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta