Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά τη γενική αναισθησία: Οι μέθοδοι παρακολούθησης των γιατρών

Η ιδέα της αφύπνισης κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, ενώ ο ασθενής βρίσκεται υπό γενική αναισθησία, αποτελεί έναν κοινό φόβο. Ωστόσο, οι αναισθησιολόγοι διαθέτουν συγκεκριμένες και εξελιγμένες μεθόδους παρακολούθησης, οι οποίες τους επιτρέπουν να ελέγχουν αποτελεσματικά το βάθος της αναισθησίας. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι η αναισθησία είναι επαρκής και να περιορίσουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο ενδοεγχειρητικής αφύπνισης.

Η πολυπλοκότητα της γενικής αναισθησίας

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η γενική αναισθησία δεν ταυτίζεται με τον φυσιολογικό ύπνο. Η εγκεφαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της αναισθησίας διαφέρει σημαντικά από εκείνη που καταγράφεται όταν ένα άτομο κοιμάται φυσικά στο κρεβάτι του. Παρόλο που κάποιοι ασθενείς μπορεί να περιγράψουν την εμπειρία ως έναν ιδιαίτερα ξεκούραστο ύπνο, η βιολογική πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο αναισθησιολόγος Ty Rogers, μέσα από βίντεο που έχει δημοσιεύσει, εξηγεί ότι η διαδικασία της αναισθησίας είναι πολύ πιο περίπλοκη από την απλή χορήγηση φαρμάκων που προκαλούν απώλεια συνείδησης. Οι γιατροί αξιολογούν διαρκώς μια σειρά από διαφορετικές ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση των αναισθητικών ουσιών στον οργανισμό, την αρτηριακή πίεση, τους καρδιακούς παλμούς, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου.

Η μέτρηση MAC ως βασικό εργαλείο

Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι, ειδικά όταν χορηγούν εισπνεόμενα αναισθητικά, είναι η μέτρηση MAC. Ο όρος MAC προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Minimum Alveolar Concentration, δηλαδή ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση. Αυτή η μέτρηση εκφράζει τη συγκέντρωση ενός εισπνεόμενου αναισθητικού στις κυψελίδες των πνευμόνων, η οποία απαιτείται, υπό καθορισμένες συνθήκες, για να αποτραπεί η κίνηση του ασθενούς ως αντίδραση σε ένα χειρουργικό ερέθισμα.

Η μέτρηση MAC αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη της ισχύος του αναισθητικού φαρμάκου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν μετρά άμεσα τη συνείδηση του ασθενούς. Παρέχει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του αναισθητικού στην καταστολή των κινητικών αντιδράσεων, αλλά η συνείδηση είναι μια πιο σύνθετη λειτουργία που απαιτεί συνεκτική αξιολόγηση.

Επίπεδα MAC και αντιδράσεις ασθενών

Ο Ty Rogers αναφέρει συγκεκριμένα επίπεδα MAC και τις επιδράσεις τους. Σε επίπεδο MAC 1, περίπου οι μισοί ασθενείς δεν εμφανίζουν κινητική αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο χειρουργικό ερέθισμα. Όταν το επίπεδο MAC φτάσει περίπου στο 1,2, το ποσοστό των ασθενών που δεν κινούνται ως αντίδραση μπορεί να αγγίξει το 95%, πάντα υπό τις συνθήκες στις οποίες βασίζεται η συγκεκριμένη μέτρηση.

Επιπλέον, ο αναισθησιολόγος αναφέρεται και σε άλλες τιμές που σχετίζονται με τις επιδράσεις των αναισθητικών. Σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, περίπου 0,2–0,3 MAC, μπορεί να παραμένει η δυνατότητα ανταπόκρισης σε ερεθίσματα. Σε περίπου 0,5 MAC, η πιθανότητα σχηματισμού ρητών αναμνήσεων μειώνεται σημαντικά. Σε ακόμα υψηλότερες συγκεντρώσεις, περιορίζονται περαιτέρω οι αντιδράσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος του ασθενούς, ενισχύοντας την καταστολή.

Ωστόσο, αυτές οι τιμές δεν πρέπει να θεωρούνται καθολικά όρια που εγγυώνται πλήρως ότι ένας ασθενής δεν έχει συνείδηση ή δεν αισθάνεται πόνο. Η ανταπόκριση του κάθε ατόμου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το συγκεκριμένο είδος του αναισθητικού που χρησιμοποιείται, η ηλικία του ασθενούς και η γενική κατάσταση της υγείας του.

Συνολική κλινική εικόνα και ζωτικά σημεία

Η μέτρηση MAC από μόνη της δεν επαρκεί για την πλήρη και ασφαλή παρακολούθηση ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Οι γιατροί εξετάζουν τη συνολική κλινική εικόνα του ασθενούς, ελέγχοντας συνεχώς τα ζωτικά του σημεία. Αυτό περιλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών, μεταξύ άλλων ενδείξεων.

Οι αναισθησιολόγοι αναζητούν διαρκώς τυχόν αλλαγές σε αυτά τα ζωτικά σημεία, οι οποίες μπορεί να υποδηλώνουν ότι απαιτείται προσαρμογή της χορηγούμενης αναισθησίας. Για παράδειγμα, μια αύξηση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να αποτελέσει ένδειξη ότι ο ασθενής χρειάζεται περαιτέρω καταστολή ή ρύθμιση της δόσης του αναισθητικού. Η ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ασθενούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta