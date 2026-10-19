Ηγέτης αίρεσης στην Κένυα κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 191 ατόμων

Δικαστήριο της Κένυας έκρινε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ένοχους για τον θάνατο 190 παιδιών και ενός ενήλικα τον ηγέτη μιας αίρεσης, Πολ Μακένζι, καθώς και άλλα 30 άτομα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ανάγκασαν τους πιστούς τους να λιμοκτονήσουν, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται ως μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Η απόφαση του δικαστηρίου και οι κατηγορίες

Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά συνολικά 191 θανάτους. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Μακένζι και τα άλλα στελέχη της εκκλησίας του είχαν οργανώσει μία «χριστιανική, αποκαλυπτική αίρεση». Σύμφωνα με τις κατηγορίες, διέταξαν τους πιστούς να νηστέψουν μέχρι θανάτου, μαζί με τα παιδιά τους, με την υπόσχεση ότι έτσι θα πήγαιναν στον παράδεισο πριν έρθει το τέλος του κόσμου.

Ο Πολ Μακένζι, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως ταξιτζής, αυτοανακηρύχθηκε πάστορας και ίδρυσε τη «Διεθνή Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης». Παρά τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας, ο ίδιος απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν ανάγκασε κανέναν να λιμοκτονήσει. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό αυτό το επιχείρημα.

Η δράση της αίρεσης και η σύλληψη του Μακένζι

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2023, όταν η αστυνομία έλαβε μία πληροφορία που οδήγησε στη σύλληψη του Μακένζι. Λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του, ξεκίνησαν οι εκταφές εκατοντάδων πτωμάτων που βρέθηκαν θαμμένα σε ρηχούς τάφους. Οι σοροί εντοπίστηκαν στο Δάσος Σακαχόλα, μία περιοχή που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Κένυα.

Η δικαστής Νταϊβάν Καβέτζα Μοτσάτσι, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά απομονώνονταν και δεν τους δινόταν φαγητό, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούσαν αυτή τη διαδικασία. Αυτή η πρακτική αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Οι τραγικές συνθήκες στο δάσος Σακαχόλα

Συνολικά, περισσότεροι από 400 σοροί βρέθηκαν στο Δάσος Σακαχόλα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας. Πολλά από τα πτώματα ήταν σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά τις προσπάθειες αναγνώρισης. Μέχρι σήμερα, μόνο 26 από τα θύματα έχουν αναγνωριστεί.

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου αφορούσε τους 191 θανάτους που έχουν ήδη διερευνηθεί και στοιχειοθετηθεί. Οι έρεψεις για τους υπόλοιπους θανάτους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθαν συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης.

Η στάση του κατηγορουμένου στο δικαστήριο

Ο Πολ Μακένζι ήταν παρών στο δικαστήριο κατά την ανακοίνωση της απόφασης. Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι και κόκκινο παντελόνι, και στεκόταν δίπλα στη σύζυγό του, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Μακένζι παρέμεινε σιωπηλός, κοιτώντας στο κενό πριν αναγνωστεί η ετυμηγορία.

Επόμενα βήματα και οι συνεχιζόμενες έρευνες

Η ανακοίνωση της ποινής για τους καταδικασθέντες έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιβολή των ποινών. Οι έρεψεις για τους υπόλοιπους θανάτους που σχετίζονται με την αίρεση βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να αποδώσουν δικαιοσύνη για όλα τα θύματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki