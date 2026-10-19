Σεισμική δόνηση ανατολικά της Ζακύνθου το απόγευμα της Δευτέρας

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους έως 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 2026, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ζακύνθου. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:27, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 21 χιλιομέτρων από το νησί, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για το μέγεθος

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση που παρείχε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ. Αυτή η πρώτη εκτίμηση δόθηκε άμεσα μετά το συμβάν, προσφέροντας τα αρχικά στοιχεία για την ένταση της σεισμικής δραστηριότητας. Η δόνηση εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Ζακύνθου, όπως αναφέρθηκε από τους επιστήμονες.

Η αυτόματη λύση αποτελεί την πρώτη καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων από τους σεισμογράφους, δίνοντας μια γρήγορη εικόνα του φαινομένου. Το μέγεθος των 3,8 Ρίχτερ υποδηλώνει μια μέτριας έντασης σεισμική δόνηση, η οποία μπορεί να γίνει αισθητή από τους κατοίκους των γύρω περιοχών, ειδικά σε κοντινή απόσταση από το επίκεντρο.

Η αναθεωρημένη μέτρηση και ο χρόνος

Λίγο αργότερα, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο προχώρησε σε αναθεωρημένη λύση για τον σεισμό της Ζακύνθου, προσδιορίζοντας το μέγεθός του στα 3,7 Ρίχτερ. Αυτή η αναθεωρημένη τιμή προκύπτει μετά από περαιτέρω επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων και θεωρείται πιο ακριβής. Και οι δύο τιμές, 3,8 και 3,7 Ρίχτερ, αφορούν την ίδια σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Ο ακριβής χρόνος εκδήλωσης της σεισμικής δόνησης ήταν στις 19:27 το απόγευμα της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 2026. Αυτή η χρονική στιγμή αναφέρεται με συνέπεια και στις δύο πηγές πληροφόρησης, επιβεβαιώνοντας την ώρα που καταγράφηκε το φαινόμενο από τα όργανα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο και οι γεωγραφικές συντεταγμένες

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 21 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ζακύνθου. Αυτή η τοποθεσία υποδεικνύει ότι η δόνηση προήλθε από τον θαλάσσιο χώρο γύρω από το νησί, μακριά από κατοικημένες περιοχές στην ξηρά. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση και απόσταση παρέχουν μια σαφή εικόνα της γεωγραφικής θέσης του συμβάντος.

Οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες του επίκεντρου προσδιορίστηκαν στις 37,6735° βόρειου πλάτους και 21,095° ανατολικού μήκους. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι κρίσιμα για τους σεισμολόγους, καθώς επιτρέπουν την ακριβή χαρτογράφηση και παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Το εστιακό βάθος της δόνησης

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Ένα τόσο μικρό εστιακό βάθος σημαίνει ότι ο σεισμός ήταν σχετικά επιφανειακός. Οι επιφανειακοί σεισμοί, ακόμα και με μέτριο μέγεθος, μπορούν να γίνουν πιο αισθητοί στην επιφάνεια του εδάφους.

Η μέτρηση του εστιακού βάθους είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην σεισμολογία, καθώς επηρεάζει την ένταση με την οποία γίνεται αντιληπτός ένας σεισμός. Τα 5 χιλιόμετρα υποδεικνύουν ότι η εστία του σεισμού βρισκόταν σε σχετικά μικρή απόσταση κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, στην περιοχή ανατολικά της Ζακύνθου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit