25Χρονος συνελήφθη στην Αρτέμιδα μετά από τροχαίο και απειλές με μαχαίρι

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού στην Αρτέμιδα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε. Ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ στη συνέχεια απείλησε με μαχαίρι τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Το χρονικό του τροχαίου ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην περιοχή της Αρτέμιδας. Συγκεκριμένα, το τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στη λεωφόρο Βραυρώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την περιοχή του Μαρκόπουλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, ο 25χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Αυτή η απώλεια ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προσκρούσει διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Απειλές κατά των αστυνομικών και σύλληψη

Μετά την πρόσκρουση και την ενημέρωση των αρχών, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος για να διερευνήσουν τις συνθήκες και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον 25χρονο οδηγό, εκείνος αντέδρασε με απρόβλεπτο τρόπο.

Ο νεαρός έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκεί. Παρά την απειλή, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον θέσουν υπό έλεγχο, προχωρώντας στη συνέχεια στη σύλληψή του για τα αδικήματα που είχε διαπράξει.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της σύλληψης και των περαιτέρω ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ακολούθησε άμεσα έλεγχος αλκοολομέτρησης, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν την κατάσταση του οδηγού.

Η συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα του 25χρονου μετρήθηκε στα 0,89 mg/l, ένα ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Το νόμιμο όριο για τη συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα είναι 0,25 mg/l, γεγονός που καθιστά την οδήγησή του παράνομη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του συλληφθέντος 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει συνολικά πέντε διαφορετικά αδικήματα. Αυτά τα αδικήματα καλύπτουν τόσο την επικίνδυνη οδική συμπεριφορά του όσο και την αντίδρασή του απέναντι στις αρχές κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια προς τις αρχές, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δικογραφία θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαιοσύνη για τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit