Η σπάνια πάθηση που ταλαιπώρησε 30χρονη για 2,5 χρόνια

Μια 30χρονη γυναίκα, η Evan Francis, διαγνώστηκε με το σπάνιο σύνδρομο Fowler, μια πάθηση που εμποδίζει τη φυσιολογική ούρηση και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή κατακράτηση ούρων. Η περιπέτεια της υγείας της, η οποία την ταλαιπωρεί για 2,5 χρόνια, χαρακτηρίζεται ως τραυματική, καθώς η καθημερινότητά της έχει αλλάξει δραματικά. Η Francis περιμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να διαχειριστεί την κατάστασή της.

Η έναρξη της περιπέτειας και τα πρώτα συμπτώματα

Η περιπέτεια της Evan Francis ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, όταν επισκέφθηκε τον γιατρό της λόγω πόνου στην πλάτη και φουσκώματος. Αρχικά, της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για ουρολοίμωξη, ωστόσο τα συμπτώματα δεν υποχώρησαν.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η 30χρονη επέστρεψε στον γιατρό με τα ίδια συμπτώματα, έχοντας περάσει ήδη δύο ημέρες χωρίς να καταφέρει να ουρήσει. Παρά την επιδείνωση, η αρχική εκτίμηση των γιατρών παρέμεινε η ίδια.

Επιδείνωση της κατάστασης και διάγνωση

Τον επόμενο μήνα, τον Φεβρουάριο του 2024, ένα υπερηχογράφημα έδειξε ότι παρέμεναν περίπου 300 ml ούρων στην κύστη της Evan Francis, γεγονός που οδήγησε στην παραπομπή της σε ουρολόγο. Πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού της, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά, καθώς πέρασε 36 ώρες χωρίς να μπορεί να ουρήσει.

Η σοβαρότητα της κατάστασης την ανάγκασε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αφαίρεσαν ένα λίτρο ούρων από την κύστη της. Της εξήγησαν ότι αν είχε καθυστερήσει περισσότερο, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να εμφανίσει σήψη. Η διάγνωση του συνδρόμου Fowler ήρθε έπειτα από μια σειρά εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2024, συμπεριλαμβανομένης κυστεοσκόπησης τον Μάιο, δύο μαγνητικών τομογραφιών τον Ιούνιο και ουροδυναμικού ελέγχου τον Ιούλιο.

Το σύνδρομο Fowler και οι επιπτώσεις του

Το σύνδρομο Fowler είναι μια σπάνια πάθηση που προκαλεί μερική ή πλήρη κατακράτηση ούρων και εμφανίζεται αποκλειστικά στις γυναίκες, με συνηθέστερη ηλικία έναρξης περίπου τα 26 έτη. Σύμφωνα με τον οργανισμό Fowler's Syndrome UK, το πρόβλημα σχετίζεται με τον ουρηθρικό σφιγκτήρα, τον μυ που συμβάλλει στον έλεγχο της ούρησης.

Όταν ο μυς αυτός δεν χαλαρώνει σωστά, η αποβολή των ούρων δυσκολεύει ή καθίσταται αδύνατη. Η Evan Francis ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν καθετήρα εφ' όρου ζωής, μια προοπτική που, όπως δήλωσε, επηρέασε σοβαρά την ψυχική της υγεία, παρά την ανακούφιση που ένιωσε επειδή έμαθε σχετικά γρήγορα τι της συνέβαινε.

Συνεχείς προκλήσεις και θεραπείες

Η συνέχεια της περιπέτειας της Evan Francis ήταν εξίσου δύσκολη, καθώς από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2024 αντιμετώπισε 35 ουρολοιμώξεις. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις οδήγησαν τελικά σε νοσηλεία με σήψη.

Στη συνέχεια, οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση υπερηβικού καθετήρα, ο οποίος περνά μέσα από το κάτω μέρος της κοιλιάς και καταλήγει στην ουροδόχο κύστη. Η 30χρονη δοκίμασε επίσης μια ειδική ηλεκτρονική συσκευή που στέλνει σήματα στους μυς της κύστης, με στόχο να βοηθήσει στην αποκατάσταση της λειτουργίας της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta