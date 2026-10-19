Ευρωπαϊκό ένταλμα για οδήγηση χωρίς δίπλωμα έφερε τη σύλληψη ρουμάνου ρασοφόρου στην Ουρανούπολη

Ένας 44χρονος ρουμάνος ρασοφόρος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της πατρίδας του. Το ένταλμα αφορούσε την παράβαση της οδήγησης χωρίς δίπλωμα, για την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους, πέντε μηνών και 20 ημερών. Η σύλληψη έγινε την ώρα που ο εκζητούμενος φέρεται να κατευθυνόταν προς το Άγιο Όρος, ενώ σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα και η επιβληθείσα ποινή

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που συνόδευαν το ένταλμα, οι αρχές της Ρουμανίας είχαν επιβάλει στον 44χρονο ρασοφόρο ποινή φυλάκισης διάρκειας ενός έτους, πέντε μηνών και 20 ημερών. Η ποινή αυτή προέκυψε από την κατηγορία της οδήγησης οχήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, ένα αδίκημα που τιμωρείται από τη ρουμανική νομοθεσία.

Οι παραβάσεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο ρουμάνος ρασοφόρος φέρονται να εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις οδήγησης χωρίς δίπλωμα καταγράφηκαν το 2023 στην πόλη Κωνστάντια και το 2025 στην περιοχή Βασλούι της Ρουμανίας. Αυτές οι πράξεις οδήγησαν στην έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Η σύλληψη στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 44χρονου ρουμάνου ρασοφόρου πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν οι ελληνικές αρχές εντόπισαν τον εκζητούμενο στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Η περιοχή αυτή, γνωστή ως πύλη προς το Άγιο Όρος, αποτέλεσε το σημείο όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία της σύλληψης.

Την ώρα του εντοπισμού του, ο ρασοφόρος φέρεται να βρισκόταν καθ' οδόν προς το Άγιο Όρος, μια λεπτομέρεια που αναφέρεται στις πληροφορίες για την υπόθεση. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στην κράτησή του, βάσει του ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από τη Ρουμανία.

Δικαστικές διαδικασίες και άρνηση έκδοσης

Μετά τη σύλληψή του, ο ρουμάνος ρασοφόρος οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες δικαστικές διαδικασίες για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών, ο ίδιος δήλωσε πως δεν συναινεί στην έκδοσή του προς τη Ρουμανία.

Η άρνηση αυτή καθιστά αναγκαία την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος έκδοσης από τα ελληνικά δικαστήρια. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης του αιτήματος, ζήτησαν από τις ρουμανικές αρχές την παροχή διευκρινιστικών εγγράφων σχετικά με το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε ο ρασοφόρος.

Το αίτημα για διευκρινίσεις σχετικά με το αδίκημα

Το αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών για διευκρινιστικά έγγραφα έχει ως στόχο να διαπιστωθεί η ακριβής νομική φύση της πράξης της οδήγησης χωρίς δίπλωμα, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν πληροφορίες για να εξακριβωθεί εάν η εν λόγω πράξη εμπίπτει στην κατηγορία των ποινικά διωκόμενων αδικημάτων στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η επικίνδυνη οδήγηση, ή αν πρόκειται για μια απλή διοικητική παράβαση.

Η απόφαση για την παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο θα εξετάσει το αίτημα έκδοσης, θα ληφθεί μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των απαντήσεων από τις ρουμανικές αρχές. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την έκδοση σχετικής απόφασης, ο 44χρονος ρουμάνος ρασοφόρος παραμένει κρατούμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με πληροφορίες από: News.gr