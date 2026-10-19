Νέα στοιχεία αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, καθώς η αναισθησιολόγος που εργαζόταν παλαιότερα στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, κατέθεσε σημαντικές πληροφορίες. Η γυναίκα, η οποία συνεργάστηκε με τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται, περιέγραψε την εκπαίδευσή της και τις συνθήκες των θεραπειών πλασμαφαίρεσης, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκαν μηνύματα που αντάλλαξε με την 56χρονη γιατρό, τα οποία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη χορήγηση αναισθητικών ουσιών.

Η συνεργασία με το ιατρείο και η εκπαίδευση στις πλασμαφαιρέσεις

Η αναισθησιολόγος, ηλικίας 61 ετών, υπήρξε αρχικά ασθενής του 58χρονου γιατρού από το 2021, λόγω ενός αυτοάνοσου, τον οποίο επισκεπτόταν κάθε τέσσερις με έξι μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, γνώρισε και τη σύζυγό του, την 56χρονη γιατρό. Τον Απρίλιο του 2022, η 56χρονη της ανέφερε ότι αναζητούσε νοσηλεύτρια με εμπειρία σε νευρολογικές μονάδες, προκειμένου να εκπαιδευτεί στη Γερμανία για τη λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για μηχάνημα αιμοκάθαρσης.

Η ίδια η αναισθησιολόγος ταξίδεψε στη Γερμανία, στην πόλη Κάμεν, το καλοκαίρι του 2022, όπου εκπαιδεύτηκε από παθολόγο και γενικό χειρουργό στη χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Εκεί, όπως περιέγραψε, παρατήρησε ότι όλοι οι ασθενείς προσκόμιζαν εξετάσεις και καρδιογράφημα, ενώ οι γιατροί λάμβαναν το πλήρες ιατρικό ιστορικό τους. Οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022, με την 61χρονη να αναλαμβάνει τη λειτουργία του μηχανήματος για διάστημα έξι μηνών. Η σύμβασή της με το ιατρείο λύθηκε τον Μάιο του 2023.

Οι κίνδυνοι της προποφόλης και η απουσία του 58χρονου γιατρού

Στην κατάθεσή της, η αναισθησιολόγος αναφέρθηκε εκτενώς στη χορήγηση της προποφόλης, εξηγώντας ότι χρησιμοποιείται για μέθη, ενσυνείδητη καταστολή και γενική αναισθησία. Τόνισε ότι αν χορηγηθεί, ο ασθενής κοιμάται, αλλά σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας, μπορεί να υποστεί άπνοια, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χορήγηση οξυγόνου. Εάν δεν παρασχεθεί οξυγόνο, υπάρχει κίνδυνος καρδιακής ανακοπής. Η 61χρονη δήλωσε πως, όσο ήταν παρούσα στο ιατρείο, η 56χρονη γιατρός δεν της είχε κάνει καμία νύξη για χορήγηση αναισθησίας.

Επιπλέον, η αναισθησιολόγος ανέφερε ότι ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται στην υπόθεση, δεν ήταν ποτέ παρών κατά τη διάρκεια των πλασμαφαιρέσεων όσο εκείνη εργαζόταν. Η ίδια ήταν επιφορτισμένη και για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών σε διάφορα περιστατικά. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος της ευρύτερης έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, στον οργανισμό του οποίου επιβεβαιώθηκαν οκτώ ουσίες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κατηγορούμενη γιατρός του έκανε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση.

Τα μηνύματα για αναισθητικές ουσίες και οι αντιφάσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας, από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών που ζήτησε ο ανακριτής, προέκυψαν συνομιλίες μεταξύ της 61χρονης αναισθησιολόγου και της 56χρονης γιατρού, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές δηλώσεις της αναισθησιολόγου. Η 61χρονη είχε υποστηρίξει αρχικά ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί δεν της είχαν ζητήσει ποτέ πληροφορίες για αναισθητικές ουσίες, ούτε ότι προμήθευε την κατηγορούμενη με ουσίες για τη διενέργεια καταστολής σε ασθενείς. Ωστόσο, τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν καταγράφουν επικοινωνίες τους τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Συγκεκριμένα, στις 8 Αυγούστου 2026, η αναισθησιολόγος έστειλε μήνυμα αναφέροντας: «Το αέριο που χρησιμοποιείται είναι το Entonox. Το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι». Δύο ημέρες αργότερα, στις 10 Αυγούστου, σε νέα επικοινωνία, έγραψε: «Το αέριο είναι το Entonox. Το φάρμακο είναι το Dexdor και η ουσία του το Dexmedetomidine, ενδορρινικά». Επίσης, σε μία από τις συνομιλίες, η 56χρονη ζήτησε μιδαζολάμη, με την αναισθησιολόγο να απαντά καταφατικά. Παρά τις αρνήσεις της, συνεργάτης της 61χρονης υποστηρίζει ότι η μιδαζολάμη δεν παραδόθηκε ποτέ.

Το τηλεφώνημα για το αντίδοτο και οι διαψεύσεις των αρχών

Ένα κρίσιμο σημείο της υπόθεσης αποτελεί το τηλεφώνημα που δέχτηκε η 61χρονη αναισθησιολόγος την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρεε στο ιατρείο. Σύμφωνα με την ίδια, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, της τηλεφώνησε η 56χρονη νοσηλεύτρια, ρωτώντας εάν η προποφόλη έχει αντίδοτο. Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν κατηγορηματική: «όχι, δεν έχει». Η κλήση έκλεισε αμέσως μετά, χωρίς η 61χρονη να διακρίνει κάποια ανησυχία ή αγωνία, ούτε να ακούσει φασαρία. Η ίδια δήλωσε ότι δεν της πέρασε από το μυαλό ο λόγος της ερώτησης και ότι δεν ξαναμίλησαν μετά.

Η αναισθησιολόγος εξέφρασε την απορία της γιατί της τηλεφώνησαν από το ιατρείο για την προποφόλη, παρότι είχαν να μιλήσουν για περίπου τρεις με τέσσερις μήνες. Επίσης, είχε αρχικά αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση και συνεργασία με τους κατηγορούμενους γιατρούς, δηλώνοντας στις 24 Σεπτεμβρίου ότι γνώριζε την 56χρονη και τον 58χρονο, αλλά είχε επισκεφθεί το ιατρείο μόνο ως ασθενής. Ωστόσο, τα στοιχεία των αρχών έχουν διαψεύσει τις αρνήσεις της, καθώς και την αρχική της άρνηση ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από τις νοσηλεύτριες ή τη γιατρό εκείνη την ημέρα. Η 56χρονη γιατρός, από την πλευρά της, φέρεται να έχει δηλώσει ότι η 61χρονη την είχε επισκεφθεί στις 28 Αυγούστου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της αναισθησιολόγου ότι είχε να πάει τέσσερις μήνες στο ιατρείο.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr, Enikos