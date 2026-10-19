Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου

Κοινωνία
Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου ένας 36χρονος κρατούμενος, υπήκοος Τουρκίας, στις τουαλέτες των φυλακών Μαλανδρίνου. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας αυτοσχέδιο βρόχο. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε έπειτα από διακομιδή στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου.

Ο εντοπισμός του κρατούμενου και οι πρώτες ενέργειες

Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν συγκρατούμενοι του 36χρονου τον εντόπισαν στις τουαλέτες του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που οδήγησε τους συγκρατούμενούς του να ειδοποιήσουν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους των φυλακών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 36χρονος έφερε αυτοσχέδιο βρόχο, ο οποίος φέρεται να είχε σχηματιστεί με χοντρά κορδόνια. Η άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων ήταν καθοριστική για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του.

Η διακομιδή και η διαπίστωση του θανάτου

Μετά τον εντοπισμό του, ο 36χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο των φυλακών Μαλανδρίνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και απαιτήθηκε η περαιτέρω μεταφορά του σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.

Στη συνέχεια, ο κρατούμενος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Εκεί, οι ιατροί διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό του. Οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν, επιβεβαιώνοντας το μοιραίο αποτέλεσμα.

Το ιστορικό του 36χρονου κρατούμενου

Ο 36χρονος κρατούμενος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, ήταν υπήκοος Τουρκίας. Εξέτιε ποινή κάθειρξης στις φυλακές Μαλανδρίνου για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονταν με τη μεταφορά και διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, η ποινή του αφορούσε την παράνομη μεταφορά και διακίνηση αλλοδαπών, ένα αδίκημα για το οποίο είχε καταδικαστεί και κρατούνταν στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Η προανάκριση και η παραγγελία νεκροψίας – νεκροτομής

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 36χρονου κρατούμενου έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος. Οι αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Η εξέταση αυτή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του κρατούμενου και να παράσχει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis

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