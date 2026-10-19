Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου ένας 36χρονος κρατούμενος, υπήκοος Τουρκίας, στις τουαλέτες των φυλακών Μαλανδρίνου. Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας αυτοσχέδιο βρόχο. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε έπειτα από διακομιδή στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου.

Ο εντοπισμός του κρατούμενου και οι πρώτες ενέργειες

Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν συγκρατούμενοι του 36χρονου τον εντόπισαν στις τουαλέτες του σωφρονιστικού καταστήματος. Ο κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που οδήγησε τους συγκρατούμενούς του να ειδοποιήσουν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους των φυλακών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 36χρονος έφερε αυτοσχέδιο βρόχο, ο οποίος φέρεται να είχε σχηματιστεί με χοντρά κορδόνια. Η άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων ήταν καθοριστική για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του.

Η διακομιδή και η διαπίστωση του θανάτου

Μετά τον εντοπισμό του, ο 36χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο των φυλακών Μαλανδρίνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και απαιτήθηκε η περαιτέρω μεταφορά του σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.

Στη συνέχεια, ο κρατούμενος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Εκεί, οι ιατροί διαπίστωσαν επίσημα τον θάνατό του. Οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν, επιβεβαιώνοντας το μοιραίο αποτέλεσμα.

Το ιστορικό του 36χρονου κρατούμενου

Ο 36χρονος κρατούμενος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, ήταν υπήκοος Τουρκίας. Εξέτιε ποινή κάθειρξης στις φυλακές Μαλανδρίνου για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονταν με τη μεταφορά και διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Συγκεκριμένα, η ποινή του αφορούσε την παράνομη μεταφορά και διακίνηση αλλοδαπών, ένα αδίκημα για το οποίο είχε καταδικαστεί και κρατούνταν στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Η προανάκριση και η παραγγελία νεκροψίας – νεκροτομής

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του 36χρονου κρατούμενου έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος. Οι αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Η εξέταση αυτή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του κρατούμενου και να παράσχει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Ieidiseis