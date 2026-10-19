Εκτροπή λεωφορείου στη λεωφόρο Πάρνηθος: Διακοπή της κυκλοφορίας προς το τελεφερίκ

Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, στη λεωφόρο Πάρνηθος, στην περιοχή των Αχαρνών. Το περιστατικό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, στο ρεύμα προς το τελεφερίκ. Σύμφωνα με τις πρώτες ενημερώσεις από τις αρχές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την εκτροπή του οχήματος, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη.

Διακοπή της κυκλοφορίας στην Πάρνηθα

Η εκτροπή του λεωφορείου σημειώθηκε στη λεωφόρο Πάρνηθος, στην περιοχή των Αχαρνών, και συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Νούση. Αυτό το συμβάν προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με την Τροχαία να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και την ομαλή διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το συγκεκριμένο σημείο και μετά. Η διακοπή αφορά αποκλειστικά το ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται προς το τελεφερίκ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενέργειες των σωστικών συνεργείων και να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω προβλήματα στην οδική ασφάλεια.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Το απόγευμα της Δευτέρας, αμέσως μετά την εκτροπή του λεωφορείου, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με κλιμάκια να σπεύδουν στο σημείο του συμβάντος στη λεωφόρο Πάρνηθος. Η ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ειδικότερα, στο σημείο της εκτροπής έχουν μεταβεί εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με τρία οχήματα. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας μπορεί να χρειαστεί, καθώς και για την εξασφάλιση της περιοχής και την αποτροπή κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν από την εκτροπή του οχήματος.

Κανένας τραυματισμός από την εκτροπή

Ένα από τα πλέον σημαντικά και καθησυχαστικά στοιχεία που προέκυψαν από τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο από την ενημέρωση που παρείχε η Τροχαία όσο και από τις επίσημες δηλώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παρά το γεγονός ότι ένα λεωφορείο εξετράπη της πορείας του σε έναν δρόμο όπως η λεωφόρος Πάρνηθος, η απουσία τραυματιών αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, αλλά η αρχική εικόνα δείχνει ότι το συμβάν δεν είχε ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι επιβαίνοντες και τα αίτια της εκτροπής

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, στο λεωφορείο που εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Πάρνηθος μετέβαιναν υπάλληλοι του καζίνο. Αυτή η λεπτομέρεια δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους επιβαίνοντες κατά τη στιγμή του ατυχήματος, αν και ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει γίνει γνωστός.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του παραμένουν άγνωστες. Οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Τροχαίας, διερευνούν το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος στην περιοχή των Αχαρνών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit