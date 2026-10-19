Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε οπαδό του ΟΦΗ για επίθεση σε αστυνομικό

Ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) σε ταυτοποιημένο οπαδό του ΟΦΗ. Ο φίλαθλος φέρεται να χτύπησε αστυνομικό όργανο πριν από την έναρξη του αγώνα της ομάδας του με την ΑΕΚ, που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράλληλα, η ΠΑΕ ΟΦΗ προχώρησε και σε δική της τιμωρία, απαγορεύοντας την είσοδο του οπαδού στα γήπεδα για τους αγώνες των Κρητικών.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ και το ύψος του προστίμου

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στον φίλαθλο του ΟΦΗ. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμό 52/2026 Απόφασή της. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από την εξέταση των σχετικών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών συμβάντων από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση.

Η ΔΕΑΒ προχώρησε στην τιμωρία του οπαδού, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί, για την ενέργειά του να γρονθοκοπήσει αστυνομικό. Η εν λόγω ενέργεια έλαβε χώρα στο περιθώριο αθλητικής αναμέτρησης, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους.

Το περιστατικό στην ALLWYN ARENA

Το συμβάν για το οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο συνέβη στις 10 Οκτωβρίου του 2026, πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ ΠΑΕ και της ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ. Η αναμέτρηση διεξαγόταν στο γήπεδο ALLWYN ARENA, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League 1 για την περίοδο 2026/2027. Ο φίλαθλος, ο οποίος ήταν ταυτοποιημένος, ανήκε στην ομάδα των φιλοξενούμενων, δηλαδή στον ΟΦΗ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο εν λόγω φίλαθλος έπληξε με γροθιά στην κάτω γνάθο αστυνομικό όργανο. Ο αστυνομικός φορούσε πολιτική περιβολή και εκτελούσε τα καθήκοντά του τη στιγμή της επίθεσης, όπως αναφέρεται στις σχετικές εκθέσεις. Το περιστατικό καταγράφηκε και αποτέλεσε τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες των αρμόδιων αρχών και φορέων.

Η τιμωρία από την ΠΑΕ ΟΦΗ

Πέρα από την απόφαση της ΔΕΑΒ, και η ΠΑΕ ΟΦΗ έλαβε μέτρα κατά του ταυτοποιημένου οπαδού της. Η κρητική ομάδα επέβαλε στον φίλαθλο απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για όλους τους αγώνες της για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτή η κίνηση της ΠΑΕ ΟΦΗ αποτελεί μια σαφή τοποθέτηση κατά της βίας και των παραβατικών συμπεριφορών εντός και εκτός των αθλητικών χώρων.

Η διοίκηση του ΟΦΗ φρόντισε να τιμωρήσει τον οπαδό, καθώς το συγκεκριμένο περιστατικό θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέπειες για τον σύλλογο. Μεταξύ αυτών των συνεπειών ήταν και η πιθανότητα επιβολής ποινής κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που θα επηρέαζε την ομάδα στους εντός έδρας αγώνες της. Η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τριετία αποτελεί μια έμπρακτη ενέργεια του συλλόγου απέναντι σε τέτοιου είδους πράξεις.

Το νομικό πλαίσιο και οι αναφορές

Η επιβολή του διοικητικού προστίμου από τη ΔΕΑΒ βασίστηκε σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε το άρθρο 1 του νόμου 4326/2015, το οποίο έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224/2025. Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και προβλέπουν τις κυρώσεις για τέτοιου είδους παραβάσεις.

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη και στην επιβολή της ποινής προήλθαν από την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης. Επιπλέον, οι σχετικές εκθέσεις από τους παρατηρητές της Super League και της ΔΕΑΒ συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή και τεκμηρίωση του περιστατικού. Αυτά τα στοιχεία ήταν απαραίτητα για τη λήψη της υπ' αριθμόν 52/2026 Απόφασης της Επιτροπής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta