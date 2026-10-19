Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Απόλλωνα Καλαμαριάς στην 7η αγωνιστική της Super League 2

Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-1, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League 2. Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική για την ομάδα του Πονζ, καθώς της επέτρεψε να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας, δημιουργώντας μια διαφορά δύο βαθμών. Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν τους οκτώ βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, καθώς και με άλλες ομάδες του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Ο ΠΑΟΚ Β' ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να ανοίξει το σκορ μόλις στο 12ο λεπτό. Ο Λεωνιδόπουλος πραγματοποίησε μια άψογη βαθιά μπαλιά, η οποία βρήκε τον Ίκομπονγκ να φεύγει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Ο Ίκομπονγκ, με μια υπέροχη λόμπα, νίκησε τον τερματοφύλακα Κυρίτση, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ Β' κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Κοσίδης κέρδισε πέναλτι μετά από παράβαση του Ντιόπ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σιφναίος, ο οποίος με ψύχραιμο και εύστοχο χτύπημα από την άσπρη βούλα, έκανε το 2-0 για την ομάδα του.

Η αντίδραση του Απόλλωνα Καλαμαριάς

Ο Απόλλων Καλαμαριάς προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά οι προσπάθειές του δεν καρποφόρησαν για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Το μόνο που άλλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης ήταν η έκταση του σκορ. Συγκεκριμένα, στο 90ό λεπτό, ο Κυριακίδης μείωσε σε 2-1 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκτελώντας επιτυχημένα ένα πέναλτι.

Παρά τη μείωση του σκορ στις καθυστερήσεις, η ομάδα του Τάτση δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση, με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει τον ΠΑΟΚ Β' νικητή με 2-1.

Βαθμολογικές προεκτάσεις

Με τη νίκη του επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ Β' επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και «έπιασε» τους συμπολίτες του στους 8 βαθμούς. Αυτή η ισοβαθμία περιλαμβάνει επίσης τον Αστέρα Β' AKTOR, τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας, οι οποίοι βρίσκονται όλοι στους 8 βαθμούς μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η ομάδα του Πονζ αύξησε τη διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας στους 2 βαθμούς, προσφέροντας μια ανάσα στην προσπάθειά της για παραμονή στην κατηγορία. Στην επικίνδυνη ζώνη, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο Ολυμπιακός Β' με 6 πόντους, γεγονός που καθιστά τη νίκη του ΠΑΟΚ Β' ακόμα πιο σημαντική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι προπονητές των δύο ομάδων παρέταξαν τις ακόλουθες συνθέσεις στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής:

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης (αντικαταστάθηκε στο 87' από τον Σιδερά), Μπαταούλας, Κωττάς, Ντούνγκα, Τσοπούρογλου (αντικαταστάθηκε στο 87' από τον Μπιασότο), Λεωνιδόπουλος, Στύλος (αντικαταστάθηκε στο 77' από τον Τσιότα), Καραγκέα (αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Γκαλεάνο), Ίκομπονγκ (αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Γκιόκα), Σιφναίος.

Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Ντιόπ (αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Βοριαζίδη), Τσαπακίδης (αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Μανωλάκη), Καρπόφ (αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Λεό), Άτσκα (αντικαταστάθηκε στο 72' από τον Κυριακίδη), Προύντζος, Πατρινός (αντικαταστάθηκε στο 76' από τον Κεδίκογλου), Πέρεζ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta