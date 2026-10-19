Αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις εκταφές στη δίκη των Τεμπών

Με αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία, για τη διαδικασία των εκταφών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η συνεδρίαση, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, σημαδεύτηκε επίσης από συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας. Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε οι σχετικές ανακριτικές ενέργειες να πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του δικαστηρίου.

Η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσκόμισε αρχικά στο δικαστήριο την αλληλογραφία των τελευταίων δύο μηνών. Αυτή η αλληλογραφία αφορούσε την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας και τους ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες, σχετικά με την επιλογή του εργαστηρίου που θα πραγματοποιήσει τις ειδικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων.

Κατά την τοποθέτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «υπάρχει σοβαρή επιχείρηση ανατροπής μιας χρήσιμης διερεύνησης». Ζήτησε όλες οι ανακριτικές πράξεις και ενέργειες σχετικά με τις εκταφές να γίνουν «υπό την αιγίδα και με απόφαση και διάταξη του δικαστηρίου σας». Η συνήγορος διευκρίνισε ότι θα αναπτύξει αναλυτικότερα το αίτημά της σε επόμενη συνεδρίαση.

Το αίτημα για τις εκταφές και η εισαγγελική παραγγελία

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα είχε αποσταλεί νέα εισαγγελική παραγγελία προς τους ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες. Η παραγγελία αυτή αφορούσε την προώθηση της διαδικασίας σε συνεργασία με το ολλανδικό εργαστήριο που επιλέχθηκε για τη διενέργεια των εξετάσεων και την άμεση έναρξη των εκταφών.

Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε και ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις. Ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την αντίδρασή του για την αναφορά στην εισαγγελική παραγγελία σχετικά με τον προσδιορισμό του κόστους των εξετάσεων που ζητά η εισαγγελέας. Δήλωσε στο δικαστήριο: «Εμείς όταν ακούμε τέτοια πράγματα να ζητάει η εισαγγελέας κοστολόγιο, όταν δώσανε τόσα εκατομμύρια για αυτή την αίθουσα μας κάνει να αναρωτιόμαστε, εμείς σε τί φταίξαμε;».

Οι συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών

Πριν από την υποβολή του αιτήματος της κ. Κωνσταντοπούλου, είχαν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις δύο συγγενών θυμάτων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις συνθήκες θανάτου των δικών τους ανθρώπων και στις συνέπειες που είχε η απώλειά τους. Επίσης, ο Αριστοφάνης Ξανθόπουλος, μάρτυρας που επέβαινε στην επιβατική αμαξοστοιχία, περιέγραψε τις στιγμές μετά τη σύγκρουση. Οι συγγενείς της Εριέττας Μόλχο δεν κατέθεσαν, καθώς δεν είναι ακόμη σε θέση να το πράξουν.

Ο Δημήτρης Κυριακίδης, γιος του Γεώργιου Κυριακίδη, περιέγραψε τον αντίκτυπο που είχε στην οικογένειά του ο θάνατος του πατέρα του. «Ήταν μια τεράστια απώλεια, με την οποία διαλυθήκαμε όλοι ψυχολογικά. Η απουσία του πατέρα μου είναι αισθητή. Ένιωσα ότι γκρεμίζεται όλος ο κόσμος μου. Έφυγε ένας άνθρωπος άδικα», κατέθεσε.

Ο κ. Κυριακίδης ανέφερε επίσης ότι βιολογικό υλικό του πατέρα του βρέθηκε ενάμιση χρόνο μετά το δυστύχημα στο Κουλούρι και στα Πηγάδια. Αυτές είναι περιοχές όπου είχαν μεταφερθεί συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και χώματα από τον τόπο της σύγκρουσης. «Όταν ταυτοποιήθηκαν ήταν σαν να ζούσα σε επανάληψη την ημέρα που έμαθα ότι ήταν νεκρός», είπε, ολοκληρώνοντας με την φράση: «Ζητάμε την τιμωρία των υπευθύνων για να μην επαναληφθεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο».

Η μαρτυρία του Fjorald Bozo

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η κατάθεση του Fjorald Bozo, γιου του Pavlini Bozo, ο οποίος εργαζόταν στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας και έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση. «Ο πατέρας μου κάηκε ζωντανός από αυτή την πυρόσφαιρα», δήλωσε ο Fjorald Bozo.

Ο ίδιος συνέχισε με ερωτήματα και διαπιστώσεις: «Αν υποθέσουμε ότι είναι τα έλαια σιλικόνης γιατί κυκλοφορούν ακόμα τα τρένα; Ο όρος πλημμέλημα είναι όταν καπνίζεις στο αεροπλάνο. Όταν μιλάμε για 57 ανθρώπους μιλάμε για κακούργημα. Ζητάμε την δικαίωση, να πάρει ο καθένας αυτό που του αναλογεί και για παραδειγματισμό. 12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και να μην παίρνει κανείς χαμπάρι τίποτα. Ο πατέρας μου είχε μαρτυρικό θάνατο, έχασε την ζωή του βίαια και άδικα».

Όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε εάν ο πατέρας του είχε αναφέρει προβλήματα στον σιδηρόδρομο, ο Fjorald Bozo απάντησε ότι μιλούσε μόνο για καθυστερήσεις στα δρομολόγια. «Αν γνώριζα ότι δούλευε σε κινητή βόμβα θα τον έπαιρνα με τα χέρια μου», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos, Newsit