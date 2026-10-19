Ο 68χρονος ιερέας από τα Γρεβενά, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για εκδικητική πορνογραφία και απειλές, μίλησε δημόσια για τη σχέση του με την 43χρονη πρώην σύντροφό του. Ο ιερέας παρουσίασε τη δική του εκδοχή των γεγονότων, εκφράζοντας τα συναισθήματά του και την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών έχει ήδη λάβει αποφάσεις σχετικά με τα καθήκοντά του.

Η προσωπική εκδοχή του ιερέα για τη σχέση

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο 68χρονος ιερέας αναφέρθηκε στα συναισθήματα που, όπως υποστήριξε, είχε αναπτύξει για την 43χρονη γυναίκα. Περιέγραψε στιγμές από την κοινή τους ζωή, τονίζοντας ότι «της έδωσε ότι είχε και δεν είχε στην ζωή του». Εξέφρασε παράλληλα την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα μεταξύ τους.

Ο ιερέας περιέγραψε επίσης τον τρόπο με τον οποίο εκδηλωνόταν η τρυφερότητα στη σχέση τους. «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα, ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ότι η πρώην σύντροφός του, η οποία ήταν «μικροκαμωμένη», ριχνόταν πάνω του, δίπλωνε τα πόδια στη μέση του και του έλεγε επανειλημμένα «σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, έχεις τόσο καιρό να μου πεις σε αγαπώ». Ο ίδιος, όπως είπε, δεν μιλούσε, αλλά απλώς χαμογελούσε.

Παρατηρήσεις και υποψίες για τη συμπεριφορά της

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο ιερέας αναφέρθηκε σε αλλαγές που θεωρούσε ότι παρατηρούσε στη συμπεριφορά της γυναίκας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι από τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο δεν έβλεπε «καθαρά τα μάτια της» και της έλεγε «Δεν με κοιτάς καθαρά». Μετά από περίπου 15 ημέρες, ενώ αγκαλιάζονταν «σαν ζευγάρι», την κοιτούσε στα μάτια και της έλεγε: «Τι μου κρύβεις, για πες μου; Δεν βλέπω τα μάτια σου καθαρά».

Ο ιερέας υποστήριξε ακόμη ότι είχε ακούσει πως η 43χρονη συνομιλούσε με άλλο πρόσωπο. Ισχυρίστηκε πως είχε ενημερωθεί σχετικά από έναν επίτροπο, ο οποίος του είχε πει ότι η γυναίκα «πήγαινε πίσω στα παγκάκια και μιλάει με τις ώρες». Ο ιερέας δήλωσε ότι το είχε «υπόψιν» του και «ήξερε ότι θα την κάνει», παρουσιάζοντας έτσι τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στη σχέση τους και την εξέλιξή της. Ερωτηθείς για το πότε αντιλήφθηκε ότι η πρώην σύντροφός του είχε ερωτική επικοινωνία με άλλον άνδρα, ο 68χρονος αναφέρθηκε στην 21η Ιουλίου, όταν, όπως είπε, εκείνη κατέβηκε με την κόρη της.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Η υπόθεση του 68χρονου ιερέα έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η δίκη του, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε. Η νέα ημερομηνία ορίστηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από αίτημα της συνηγόρου του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αναβολή οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο ιερέας νοσηλευόταν.

Η σύλληψη του ιερέα είχε πραγματοποιηθεί στην κατοικία του στα Γρεβενά, μετά την καταγγελία που είχε υποβάλει εις βάρος του η πρώην σύντροφός του. Για την υπόθεση έχει υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Η στάση της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών

Σε σχέση με τις κατηγορίες που βαραίνουν τον ιερέα, η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών προχώρησε σε ανακοίνωση. Με αυτή την ανακοίνωση, ο ιερέας απαλλάσσεται από τα διοικητικά του καθήκοντα. Η Μητρόπολη τόνισε ότι οι καταγγελίες σε βάρος του δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής και ότι η υπόθεση θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta