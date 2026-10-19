Τραγωδία στον Ισημερινό: Ιερέας καταπλακώθηκε από σταυρό ενώ απευθυνόταν στο εκκλησίασμα

Τραγικό δυστύχημα συγκλονίζει την καθολική κοινότητα στον Ισημερινό, όπου ένας ιερέας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας. Ο πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari καταπλακώθηκε από έναν σταυρό που έπεσε από τον τοίχο του ναού της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των πιστών και μεταδιδόταν ζωντανά στο διαδίκτυο, προκαλώντας σοκ και θλίψη σε όσους το παρακολούθησαν.

Το μοιραίο συμβάν στην Αγία Τράπεζα

Η τραγωδία συνέβη εντός του ναού της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας, ο οποίος βρίσκεται στον Ισημερινό. Ο καθολικός ιερέας, πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη της Θείας Λειτουργίας, απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα από την Αγία Τράπεζα. Ήταν μια στιγμή ιερότητας και πνευματικής συγκέντρωσης για τους παρόντες πιστούς.

Ενώ ο ιερέας εκφωνούσε τα λόγια του, ένας σταυρός, ο οποίος ήταν κρεμασμένος στον τοίχο του ναού, αποκολλήθηκε από τη θέση του. Ο βαρύς σταυρός έπεσε προς τα εμπρός, με ολέθρια αποτελέσματα. Χτύπησε τον πατέρα Sánchez Molinari στο πίσω μέρος του κεφαλιού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό που αποδείχθηκε μοιραίος.

Πανικός και κραυγές μπροστά στις κάμερες

Το δυστύχημα έλαβε χώρα όχι μόνο μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων πιστών, αλλά και ενώ η λειτουργία μεταδιδόταν ζωντανά μέσω διαδικτύου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το τραγικό γεγονός να καταγραφεί και να γίνει μάρτυρες χιλιάδες άνθρωποι σε πραγματικό χρόνο, τόσο εντός του ναού όσο και από απόσταση.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Οι πιστοί που βρίσκονταν μέσα στον ναό της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας αντέδρασαν άμεσα με κραυγές τρόμου και αγωνίας. Η αναπάντεχη πτώση του σταυρού και ο τραυματισμός του ιερέα προκάλεσαν πανικό και βαθιά οδύνη σε όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν το τραγικό συμβάν να εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Η ταυτότητα του εκλιπόντος ιερέα

Ο ιερέας που έχασε τη ζωή του ήταν ο πατέρας Patricio Alfredo Sánchez Molinari. Ήταν καθολικός ιερέας και υπηρετούσε με αφοσίωση στον ναό της Παναγίας της Αέναης Βοήθειας στον Ισημερινό. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.

Τη στιγμή του τραγικού δυστυχήματος, ο πατέρας Sánchez Molinari εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα, προσφέροντας τη Θεία Λειτουργία και απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, όπως συνηθίζεται. Η ξαφνική και απρόβλεπτη φύση του συμβάντος, εν μέσω μιας τόσο ιερής στιγμής, έχει προκαλέσει συγκίνηση και θλίψη.

Η πτώση του σταυρού και οι συνέπειες

Ο σταυρός που προκάλεσε το δυστύχημα ήταν ένα σταθερό στοιχείο της διακόσμησης του ναού, κρεμασμένος στον τοίχο. Η πτώση του ήταν απρόβλεπτη και συνέβη χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ η λειτουργία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Το χτύπημα ήταν άμεσο και σφοδρό.

Ο πατέρας Sánchez Molinari δέχθηκε το χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ένα σημείο ιδιαίτερα ευάλωτο. Η απώλεια της ζωής του ιερέα αποτελεί ένα θλιβερό και αναπάντεχο γεγονός, που έχει αφήσει άφωνη την κοινότητα. Οι λεπτομέρειες του περιστατικού, όπως καταγράφηκαν από τη ζωντανή μετάδοση, αναδεικνύουν την τραγική αλληλουχία των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta