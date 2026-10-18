Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Κώστα Φορτούνη

Ο Κώστας Φορτούνης αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Παρόλο που ένιωσε ενοχλήσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάστασή του είναι καθησυχαστικές, καθώς φαίνεται να έχει αποφύγει τη θλάση. Ο διεθνής άσος αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (19/10) για οριστική διάγνωση.

Ο τραυματισμός στον αγώνα με τον Παναιτωλικό

Ο Κώστας Φορτούνης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό, που διεξήχθη στο Αγρίνιο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις και, όπως αναφέρθηκε, έπιανε ψηλά το πόδι του, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία στις τάξεις των «ερυθρόλευκων».

Αυτή η εικόνα ενίσχυσε τις αρχικές εκτιμήσεις ότι πρόκειται για πιθανό μυϊκό τραυματισμό, δημιουργώντας προβληματισμό για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Πρώτες ενδείξεις και καθησυχαστικά μηνύματα

Παρά την αρχική ανησυχία που προκλήθηκε από την αποχώρηση του Φορτούνη, υπάρχει μία πρώτη εικόνα στον Ολυμπιακό αναφορικά με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Τα μηνύματα που προκύπτουν από την πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου είναι καθησυχαστικά.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, φαίνεται πως ο Κώστας Φορτούνης έχει προλάβει τη θλάση, κάτι που αποτελεί θετικό μήνυμα. Το χειρότερο σενάριο, δηλαδή η ύπαρξη θλάσης, δεν δείχνει να επιβεβαιώνεται σε αυτή τη φάση.

Αναμονή για τις ιατρικές εξετάσεις

Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμη οριστική εικόνα για το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής. Η οριστική απάντηση και η πλήρης διάγνωση θα δοθούν τη Δευτέρα (19/10).

Τότε, ο διεθνής άσος θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων θα ξεκαθαρίσουν τόσο τη φύση όσο και την έκταση του τραυματισμού, επιτρέποντας στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να έχει ασφαλή εικόνα για το διάστημα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Αγωνία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι

Το ενδιαφέρον στρέφεται, φυσικά, και στην επερχόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10). Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Σπάρτα Πράγας στο Καραϊσκάκη, σε ένα παιχνίδι όπου η παρουσία του Φορτούνη κρίνεται σημαντική.

Προς το παρόν, είναι πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση για τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Η απόφαση για το αν θα αγωνιστεί θα εξαρτηθεί πλήρως από τα ευρήματα των εξετάσεων της Δευτέρας και την πορεία της αποκατάστασής του τις επόμενες ημέρες.

Η σημασία του Φορτούνη για τον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Φορτούνης αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επιθετική λειτουργία και τη δημιουργία φάσεων για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η συμβολή του είναι καθοριστική σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν με αγωνία να επιβεβαιωθούν οι πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις. Η επιβεβαίωση αυτή θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν αν μπορούν να υπολογίζουν στον Έλληνα άσο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta