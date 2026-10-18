Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 12χρονου από ανήλικους στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός»

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ένας 12χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από πέντε συνομήλικούς του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες αναζητούν τους δράστες και προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Η έναρξη του περιστατικού στο γήπεδο

Ο ξυλοδαρμός έλαβε χώρα συγκεκριμένα στις επτά και πέντε το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το 12χρονο αγόρι είχε μεταβεί στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός» μαζί με έναν φίλο του, με σκοπό να παίξουν ποδόσφαιρο. Η παρουσία τους στο τερέν του γηπέδου αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση που ακολούθησε.

Μόλις ο 12χρονος και ο φίλος του πάτησαν το πόδι τους στον αγωνιστικό χώρο, τους πλησίασαν πέντε ανήλικοι. Οι ανήλικοι αυτοί ξεκίνησαν αρχικά να επιτίθενται λεκτικά στον 12χρονο, απευθύνοντας του βρισιές που στόχευαν και τους γονείς του. Η λεκτική επίθεση ήταν η αρχή της κλιμάκωσης της βίας που ακολούθησε.

Η άγρια επίθεση και ο τραυματισμός

Όταν το θύμα προσπάθησε να αντιδράσει στις ύβρεις και τη λεκτική επίθεση που δεχόταν, οι δράστες κλιμάκωσαν τη βία σε σωματική. Τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον ρίξουν στο έδαφος. Ακόμα και αφού βρέθηκε στο έδαφος, οι πέντε ανήλικοι συνέχισαν να τον χτυπούν ασταμάτητα, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς.

Κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης και της πτώσης του, ο 12χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε ένα κάγκελο της πόρτας του γηπέδου. Αυτό το χτύπημα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από την περιοχή του κεφαλιού. Μετά τον ξυλοδαρμό, οι πέντε ανήλικοι δράστες αποχώρησαν από το σημείο της επίθεσης, αφήνοντας το παιδί τραυματισμένο.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς»

Αμέσως μετά την αποχώρηση των δραστών, ο 12χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του. Χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, ενημέρωσε τον πατέρα του για το περιστατικό και την κατάσταση της υγείας του. Ο πατέρας του μετέβη άμεσα στο γήπεδο και μετέφερε τον γιο του με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Στο νοσοκομείο, το παιδί υποβλήθηκε σε εξετάσεις και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, παρά τη σοβαρότητα του ξυλοδαρμού και του τραυματισμού στο κεφάλι, η κατάσταση της υγείας του 12χρονου κρίνεται εκτός κινδύνου. Η νοσηλεία του κρίθηκε αναγκαία για την παρακολούθηση της πορείας της υγείας του.

Οι έρευνες των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, αστυνομικοί επισκέφθηκαν τον ανήλικο στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν την κατάθεσή του. Ο 12χρονος παρείχε σημαντικές πληροφορίες στις αρχές, δηλώνοντας ότι γνωρίζει τα δύο από τα πέντε παιδιά που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι δύο αυτοί δράστες φοιτούν στο ίδιο Γυμνάσιο με τον ίδιο, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει άμεσα τις αναζητήσεις για τους δύο δράστες που αναγνωρίστηκαν από το θύμα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Παράλληλα, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων τριών ανηλίκων που συμμετείχαν ενεργά στην επίθεση, με στόχο να οδηγηθούν όλοι ενώπιον της δικαιοσύνης για τις πράξεις τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki