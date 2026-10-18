Τραγωδία σε γήπεδο στο Τέξας: Κομάντο της Αεροπορίας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επίδειξης

Τραγική κατάληξη είχε στρατιωτική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, λίγο πριν την έναρξη αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ένας κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του, πέφτοντας από ύψος περίπου 52 μέτρων μπροστά στα μάτια χιλιάδων φιλάθλων. Το δυστύχημα συνέβη στο στάδιο Alamodome, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωμένης στις Ένοπλες Δυνάμεις και τους Βετεράνους.

Το δυστύχημα κατά την επίδειξη

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Ελλάδα, στο στάδιο Alamodome του Σαν Αντόνιο. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν την προγραμματισμένη αναμέτρηση του Πανεπιστημίου του Τέξας (UTSA) με την ομάδα του Ναυτικού των ΗΠΑ. Η στρατιωτική επίδειξη είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Τιμή στις Ένοπλες Δυνάμεις και στους Βετεράνους», αλλά μετατράπηκε σε σκηνή τραγωδίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατιωτικός πραγματοποιούσε κατάβαση με σχοινί από την οροφή του σταδίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να γλίστρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος από ύψος περίπου 52 μέτρων.

Δραματικές στιγμές μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους

Η πτώση του κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας συνέβη μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν τις δραματικές στιγμές, δείχνοντας τον αεροπόρο να χάνει τη σταθερότητά του και να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα κατά μήκος του σχοινιού, πριν καταλήξει στο έδαφος.

Ο Άντριαν Κόρεϊ, αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος, περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε στις εξέδρες αμέσως μετά το συμβάν. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο KSAT, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όλοι είχαν μείνει σιωπηλοί, η μπάντα σταμάτησε να παίζει. Επικρατούσε απόλυτη σιωπή».

Άμεση κινητοποίηση και προσπάθειες διάσωσης

Αμέσως μετά την πτώση, το προσωπικό του σταδίου έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος για να προσφέρει βοήθεια. Στον τραυματισμένο στρατιωτικό παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο για περίπου δέκα λεπτά, σε μια προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μέλη του προσωπικού του UTSA σχημάτισαν έναν προστατευτικό κλοιό γύρω από τον αεροπόρο, προτού απομακρυνθεί με φορείο. Αυτή η ενέργεια έγινε σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ορατότητα του περιστατικού από τους θεατές, οι οποίοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις.

Μεταφορά σε νοσοκομείο και τραγική κατάληξη

Μετά τις πρώτες βοήθειες στο στάδιο, ο κομάντο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο. Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματά του. Έτσι, η στρατιωτική επίδειξη που ξεκίνησε με πανηγυρικό τόνο, είχε τραγική κατάληξη, αφήνοντας πίσω της θλίψη και προβληματισμό.

Με πληροφορίες από: Athletiko