Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τη βία στις διαδηλώσεις στην Αλβανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, εκφράζοντας την έντονη καταδίκη της για τη χρήση βίας που παρατηρήθηκε στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, καθώς και σε άλλες πόλεις της χώρας. Η καταδίκη αυτή έρχεται στον απόηχο μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα, με κύριο αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα. Οι κινητοποιήσεις αυτές συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου και απλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκαλώντας την αντίδραση της Κομισιόν.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση βίας που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων στην Αλβανία. Αυτή η δήλωση αφορά τόσο τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, όσο και εκείνα που αναφέρθηκαν σε άλλες αλβανικές πόλεις, όπου οι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα.

Παράλληλα με την καταδίκη της βίας, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της και χαιρέτισε τη δέσμευση που ανέλαβαν οι αλβανικές αρχές. Συγκεκριμένα, η δέσμευση αυτή αφορά την προστασία του δικαιώματος των πολιτών στη διαμαρτυρία, ένα θεμελιώδες δικαίωμα σε κάθε δημοκρατική κοινωνία. Η στάση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και την απόρριψη κάθε μορφής βίας.

Οι μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις

Οι κινητοποιήσεις που οδήγησαν στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις. Οι φοιτητές τέθηκαν επικεφαλής αυτών των συγκεντρώσεων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους και ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι διαδηλώσεις αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, δείχνοντας την ευρεία απήχηση των αιτημάτων τους.

Οι φοιτητικές αυτές κινητοποιήσεις τροφοδοτήθηκαν από μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν την αλβανική κοινωνία. Η οργή των διαδηλωτών ήταν έκδηλη και προήλθε από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, οδηγώντας σε εκτεταμένες συγκεντρώσεις και πορείες στους δρόμους.

Τα αίτια της λαϊκής δυσαρέσκειας

Η κύρια αιτία που πυροδότησε τις φοιτητικές διαδηλώσεις ήταν η έντονη οργή για τη διαφθορά της κυβέρνησης. Το ζήτημα της διαφθοράς αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής και προκαλεί την αγανάκτηση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων. Η απουσία διαφάνειας και η αίσθηση ατιμωρησίας συνέβαλαν στην κλιμάκωση της έντασης.

Επιπλέον, η έλλειψη θέσεων εργασίας αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα που οδήγησε τους φοιτητές και άλλους πολίτες στους δρόμους. Η ανεργία, ειδικά μεταξύ των νέων, δημιουργεί ένα αίσθημα αδιεξόδου και ανασφάλειας, ωθώντας τους σε διαμαρτυρίες για την εξεύρεση λύσεων. Παράλληλα, τα χαμηλά πρότυπα στην εκπαίδευση συνέβαλαν στην γενικότερη δυσαρέσκεια, καθώς οι φοιτητές εκφράζουν ανησυχίες για το μέλλον τους και την ποιότητα των σπουδών τους.

Στα παραπάνω ζητήματα προστέθηκε και η ακρίβεια, η οποία επιβαρύνει σημαντικά το κόστος ζωής για τους πολίτες. Η αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες μειώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και εντείνει τις οικονομικές δυσκολίες. Τέλος, τα τουριστικά σχέδια που συνδέονται με τα ονόματα του Κούσνερ και του Τραμπ αναφέρθηκαν επίσης ως ένας από τους λόγους που προκάλεσαν την αντίδραση και την οργή των διαδηλωτών, προσθέτοντας ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας στα αιτήματα των κινητοποιήσεων.

Η εξάπλωση των κινητοποιήσεων

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν δυναμικά και κατέκλυσαν το κέντρο των Τιράνων, με χιλιάδες φοιτητές και πολίτες να συγκεντρώνονται στους κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πρωτεύουσας. Η αρχική εστίαση στα Τίρανα σύντομα επεκτάθηκε, δείχνοντας την πανεθνική διάσταση του προβλήματος και την κοινή δυσαρέσκεια.

Μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν με ταχύτητα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας. Αυτή η ταχεία εξάπλωση υποδηλώνει την ευρύτητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα και την ανάγκη για άμεσες λύσεις στα αιτήματα των διαδηλωτών. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki