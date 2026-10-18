Φωτιά στη Ροδόπη: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κασσιτερά

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Κασσιτερά της Ροδόπης, τέθηκε υπό έλεγχο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έδωσαν μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, γεγονός που συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης και στην αποτροπή μεγαλύτερων κινδύνων.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση κινητοποίηση

Η δασική πυρκαγιά στην Κασσιτερά της Ροδόπης εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 16:00, οπότε και δόθηκε το σήμα για την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, τέθηκε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο αντιμετώπισης, με την αποστολή ισχυρών δυνάμεων στην περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον περιορισμό της έκτασης της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και τις γύρω περιοχές.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης σε ξηρά και αέρα

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 30 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν άμεσα στο σημείο της εκδήλωσης. Αυτοί οργανώθηκαν σε δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες ανήκαν στην 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εξειδικευμένες στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε δύσβατα σημεία.

Παράλληλα, στο πεδίο της μάχης με τις φλόγες συμμετείχαν επτά πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συνέδραμαν στην προσπάθεια από το έδαφος, μεταφέροντας νερό και εξοπλισμό. Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέβαλαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς και στοχευμένες ρίψεις νερού στις εστίες της πυρκαγιάς, ενισχύοντας σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η συνδρομή των τοπικών αρχών

Στο δύσκολο και απαιτητικό έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων προσέφερε σημαντική βοήθεια και ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών. Ο δήμος διέθεσε υδροφόρες, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την ενίσχυση της παροχής νερού και την επιχειρησιακή ικανότητα των πυροσβεστών, ειδικά σε μια δασική περιοχή.

Η συνεργασία μεταξύ των κρατικών μηχανισμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας για την ταχεία και επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησε στο να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την πλήρη θέσή της υπό έλεγχο, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ροδόπης. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Κασσιτερά, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η διαδικασία της έρευνας είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί εάν η πυρκαγιά οφείλεται σε αμέλεια ή σε εγκληματική ενέργεια, καθώς τέτοια περιστατικά απαιτούν πλήρη διαλεύκανση. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση της δασικής πυρκαγιάς και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki