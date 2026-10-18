Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τις 300 νίκες στην Greek Basketball League

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έφτασε τις 300 νίκες στην Greek Basketball League. Το σημαντικό αυτό ορόσημο επιτεύχθηκε μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Βίκος Φαlcons, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στα Γιάννενα. Η επικράτηση του Ολυμπιακού με 79-68 σφράγισε το ρεκόρ του πολύπειρου τεχνικού.

Η πορεία προς το ρεκόρ των 300 νικών

Η 300ή νίκη του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ελληνικό πρωτάθλημα ήρθε στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τους Βίκος Φαlcons. Η ομάδα του Πειραιά φιλοξενήθηκε στα Γιάννενα και κατάφερε να αποχωρήσει με το διπλό, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 79-68. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός σημείωσε το 3/3 στην Greek Basketball League, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο πολύπειρος προπονητής έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στους πάγκους των ελληνικών ομάδων. Από τις συνολικά 300 νίκες του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, οι 212 έχουν επιτευχθεί με τον Ολυμπιακό. Αυτό καταδεικνύει τη σημαντική του συμβολή στην ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Οι ομάδες με τις περισσότερες νίκες

Πέρα από την επιτυχημένη του θητεία στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει καταγράψει νίκες και με άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει 33 νίκες με την Ολύμπια Λάρισας, δείχνοντας την ικανότητά του να οδηγεί σε επιτυχίες διαφορετικά σύνολα. Επίσης, στον πάγκο του Πανιωνίου, ο Μπαρτζώκας μέτρησε 31 νίκες.

Η λίστα των ομάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί και έχει καταγράψει νίκες συμπληρώνεται με το Μαρούσι, όπου ο Έλληνας τεχνικός πανηγύρισε 24 φορές τη νίκη. Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του Γιώργου Μπαρτζώκα καθ' όλη τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας στην Greek Basketball League.

Οι αντίπαλοι που έχει κερδίσει συχνότερα

Στην πορεία του προς τις 300 νίκες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλούς και διαφορετικούς αντιπάλους. Στην κορυφή των ομάδων που έχει κερδίσει τις περισσότερες φορές βρίσκονται ο Άρης και ο Κολοσσός H Hotels Collection, με 27 νίκες εναντίον της καθεμίας. Αυτό υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα των αναμετρήσεων και την ικανότητα του Μπαρτζώκα να επικρατεί.

Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR, τον οποίο ο Μπαρτζώκας έχει νικήσει 24 φορές, σε μια σειρά από ντέρμπι και κρίσιμους αγώνες. Ο ΠΑΟΚ έχει ηττηθεί 23 φορές από τις ομάδες του, ενώ η ΑΕΚ έχει καταγράψει 21 ήττες. Τέλος, το Περιστέρι έχει χάσει 20 φορές από τις ομάδες που προπονούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Αναμετρήσεις με άλλους προπονητές

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει επίσης μια αξιοσημείωτη προϊστορία στις αναμετρήσεις του με άλλους προπονητές του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει καταγράψει 11 νίκες απέναντι στον Νίκο Βετούλα, τον Γιάννη Καστρίτη, τον Άρη Λυκογιάννη και τον Ηλία Παπαθεοδώρου. Αυτό δείχνει την ικανότητά του να υπερτερεί σε τακτικό επίπεδο έναντι διαφόρων προπονητικών προσεγγίσεων.

Επιπλέον, ο Μπαρτζώκας έχει σημειώσει 10 νίκες σε αναμετρήσεις με τους Κώστα Φλεβαράκη, Γιάννη Σφαιρόπουλο και Φώτη Τακιανό. Στον ίδιο αριθμό νικών βρίσκεται και ο Εργκίν Αταμάν, γεγονός που αναδεικνύει τις σκληρές μάχες που έχει δώσει ο Έλληνας προπονητής με κορυφαίους συναδέλφους του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta