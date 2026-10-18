Διπλή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας, όταν ένα ελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στον αεροδιάδρομο της τοπικής Αερολέσχης. Αποτέλεσμα του δυστυχήματος ήταν να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες. Πρόκειται για έναν 41χρονο πιλότο, πατέρα τεσσάρων παιδιών, και έναν 58χρονο φίλο του.

Το χρονικό του αεροπορικού δυστυχήματος

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), στην περιοχή Ξερολάκκι Κονταριώτισσας Πιερίας. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:40 από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι είδε ένα αεροπλάνο να πέφτει. Λίγο αργότερα, περίπου στις 13:50, ειδοποιήθηκε και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το μονοκινητήριο αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας. Από την πρόσκρουση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα η επέμβαση της πυροσβεστικής να μην αφορά κατάσβεση.

Η ταυτότητα του 41χρονου πιλότου

Ο 41χρονος χειριστής του μονοκινητήριου αεροσκάφους, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης του, ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών. Επρόκειτο για έμπειρο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, με βαθμό επισμηναγού, ο οποίος είχε ειδικευτεί στον χειρισμό πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλάμβανε μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό και συμμετοχή σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, όπως στην Ισπανία, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές ώρες πτήσης.

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, η αεροπορία αποτελούσε για τον 41χρονο και προσωπική ενασχόληση. Διατηρούσε ιδιαίτερη προτίμηση στα μικρά μονοκινητήρια αεροσκάφη, με τα οποία πετούσε στον ελεύθερο χρόνο του, κάνοντας δοκιμές με τα δύο αεροπλανάκια που διέθετε. Η ενεργή του παρουσία στον χώρο της αεροπορίας αποτυπωνόταν και στη συμμετοχή του στη διοίκηση της Αερολέσχης Πιερίας, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου. Ο 41χρονος καταγόταν από την Πιερία, αλλά ζούσε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του.

Ο δεύτερος επιβαίνων και οι δηλώσεις του πατέρα

Στο ίδιο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος επιβαίνων, ένας 58χρονος άνδρας. Ο 58χρονος ήταν φίλος του 41χρονου πιλότου και συχνά έκαναν μαζί βόλτες με το μονοκινητήριο αεροσκάφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν θεολόγος στο επάγγελμα, αλλά διέθετε γνώσεις σχετικά με τα αεροσκάφη. Και οι δύο άνδρες καταγόταν από την Πιερία.

Ο πατέρας του 41χρονου πιλότου, μιλώντας για τον γιο του, περιέγραψε έναν άνθρωπο που είχε συνδέσει τη ζωή του με τις πτήσεις, τόσο μέσω της υπηρεσίας του στην Πολεμική Αεροπορία όσο και μέσω της προσωπικής του δραστηριότητας. Ανέφερε τη μεγάλη εμπειρία του γιου του και συμπλήρωσε ότι «εκεί στο αεροδρόμιο κοντά στην προσγείωση έγινε κάτι λάθος, κάτι έγινε, έπεσε κάτω το αεροπλάνο».

Η επιχείρηση ανάσυρσης και η διερεύνηση

Κατά την άφιξη των σωστικών συνεργείων, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους. Τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Αστυνομία, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα για να διαλευκάνει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki