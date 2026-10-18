Συναγερμός στο Κάβο Ντόρο: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα μετά από περιστατικό με ιστιοφόρο σκάφος που έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του ακρωτηρίου Καφηρέα, γνωστού και ως Κάβο Ντόρο, στη νότια Εύβοια. Το σκάφος, το οποίο φέρει ελληνική σημαία, παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο άτομα, για τα οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση παροχής συνδρομής.

Το περιστατικό και η θέση του ιστιοφόρου

Η μηχανική βλάβη που υπέστη το ιστιοφόρο σκάφος οδήγησε στην κατάσταση ακυβερνησίας του, δημιουργώντας την ανάγκη για άμεση επέμβαση. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Καφηρέα, ένα σημείο γνωστό για τις ιδιαιτερότητές του.

Πιο συγκεκριμένα, το ακυβέρνητο ιστιοφόρο εντοπίστηκε περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καφηρέα. Οι δύο επιβαίνοντες βρίσκονται επί του σκάφους, περιμένοντας τη βοήθεια των αρχών που έχουν κινητοποιηθεί για την περίπτωσή τους.

Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος

Αμέσως μετά τον συναγερμό, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο παροχής συνδρομής. Για τον σκοπό αυτό, έχουν κινητοποιηθεί συγκεκριμένα μέσα και προσωπικό προκειμένου να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο σκάφος.

Στην περιοχή πλέει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση. Επιπλέον, ένα αλιευτικό σκάφος έχει επιστρατευθεί και σε αυτό επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την ασφαλή προσέγγιση και παροχή βοήθειας στους δύο επιβαίνοντες.

Οι καιρικές συνθήκες και η εξέλιξη της επιχείρησης

Ένα θετικό στοιχείο στην παρούσα επιχείρηση διάσωσης είναι οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Κάβο Ντόρο. Οι καιροί είναι καλοί, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς διευκολύνει τις προσπάθειες προσέγγισης του ακυβέρνητου ιστιοφόρου από τα σωστικά μέσα.

Οι ενέργειες για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους δύο ανθρώπους που βρίσκονται στο ιστιοφόρο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την ασφαλή μεταφορά τους και την αντιμετώπιση της κατάστασης του σκάφους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr