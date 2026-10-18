Συντριβή αεροσκάφους στην Πιερία: Δύο νεκροί οι επιβαίνοντες

Το μεσημέρι της Κυριακής σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα στην Πιερία, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος ελαφρού τύπου συνετρίβη στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κονταριώτισσας. Οι δύο επιβαίνοντες του αεροσκάφους εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους μετά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο της Κατερίνης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στην Πιερία, μετά την πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου. Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Ο εντοπισμός των επιβαινόντων

Οι δύο επιβαίνοντες του αεροσκάφους εντοπίστηκαν εκτός του μονοκινητήριου, χωρίς τις αισθήσεις τους. Αμέσως παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το σημείο της συντριβής και η επιχείρηση

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε κοίτη ποταμού, η οποία δεν περιείχε νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, γεγονός που απέτρεψε περαιτέρω κινδύνους.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, όπως αναφέρθηκε. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr