Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε την Μπιλμπάο και έκανε το 4/4 στην ACB

Η Ρεάλ Μαδρίτης επέδειξε την κυριαρχία της στο ισπανικό πρωτάθλημα, συντρίβοντας την Μπιλμπάο με το εντυπωσιακό σκορ 119-84. Η αναμέτρηση βρήκε τη «Βασίλισσα» σε εξαιρετική φόρμα, με τον Σέρχιο Γιουλ να πραγματοποιεί μια καταπληκτική εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα του σε μία ακόμη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ρεάλ Μαδρίτης συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες στο πρωτάθλημα της ACB, διατηρώντας το αήττητο σερί της. Η ομάδα παραμένει έτσι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, εδραιώνοντας τη θέση της ως πρωτοπόρος.

Η κυριαρχία της Ρεάλ Μαδρίτης στην ACB

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε την αήττητη πορεία της στο ισπανικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της απέναντι στην Μπιλμπάο. Η αναμέτρηση διεξήχθη σε υψηλούς ρυθμούς, με τη «Βασίλισσα» να επιβάλλεται πλήρως από την αρχή μέχρι το τέλος, σημειώνοντας ένα ιδιαίτερα υψηλό σκορ.

Η νίκη με 119-84 αποτελεί την τέταρτη συνεχόμενη για την ομάδα της Μαδρίτης στην ACB, ένα επίτευγμα που την τοποθετεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Η σταθερή της απόδοση στο εγχώριο πρωτάθλημα δείχνει την αποφασιστικότητα και την ποιότητα του συνόλου του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Σέρχιο Γιουλ

Ο Σέρχιο Γιουλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που θύμισε τις παλιές, ένδοξες στιγμές του. Ο έμπειρος γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε την κλάση του, προσφέροντας σημαντικούς πόντους και καθοδηγώντας την ομάδα του στη μεγάλη νίκη.

Ο Γιουλ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, επιδεικνύοντας την εντυπωσιακή του ευστοχία από την περιφέρεια, καθώς σημείωσε 5/9 τρίποντα. Στην στατιστική του προσέθεσε και 1 ριμπάουντ, συμβάλλοντας ενεργά στην επικράτηση της ομάδας του και αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως «σημαία της Βασίλισσας».

Οι διακριθέντες παίκτες της «Βασίλισσας»

Πέρα από τον Σέρχιο Γιουλ, αρκετοί άλλοι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης συνέβαλαν στην ευρεία νίκη, παρουσιάζοντας αξιόλογες επιδόσεις. Ο Φελίζ είχε μια πολύ καλή απόδοση, σημειώνοντας 14 πόντους. Στην στατιστική του προσέθεσε 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Ο Ντέιμιαν Τζόουνς ήταν επίσης αποτελεσματικός, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ. Ο Τεό Μαλεντόν παρουσιάστηκε ιδιαίτερα πληθωρικός, συνεισφέροντας 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική και αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, εκτός από την επιτυχημένη πορεία στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και στη EuroLeague, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες εμφανίσεις της και στην συνολική της εικόνα.

Η απόδοση της Μπιλμπάο

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, της Μπιλμπάο, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που ξεχώρισαν με την ατομική τους απόδοση. Ο Ντάρλινγκ σημείωσε 13 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική απέναντι στην ανώτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Νταρούν Χίλιαρντ συνέβαλε και αυτός επιθετικά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 12 πόντους. Στην στατιστική του προσέθεσε 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δείχνοντας την προσπάθεια των παικτών της Μπιλμπάο να αντισταθούν στην κυριαρχία της γηπεδούχου ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta