Η Ναταλία Γερμανού δέχτηκε μια απρόσμενη ερώτηση σχετικά με τον έρωτα της Σίσσυς Χρηστίδου με τον Στέφανο Νεδέλκο, κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ. Η παρουσιάστρια του «Καλύτερα Δε Γίνεται» κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα σχέση, εκφράζοντας τη δική της άποψη για το αν θα άφηνε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για μια συγκλονιστική σχέση.

Το σχόλιο της Γερμανού ήρθε σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην προσωπική ζωή της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία πραγματοποίησε και την πρώτη της ανάρτηση με τον σύντροφό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Στέφανος Νεδέλκος, από την πλευρά του, είχε προηγουμένως μιλήσει για την ιδιωτικότητα και τις προτιμήσεις του σε ένα πρώτο ραντεβού.

Το σχόλιο για τη σχέση Χρηστίδου – Νεδέλκου

Η Ναταλία Γερμανού, σχολιάζοντας το νέο ζευγάρι, εξέφρασε την ευχαρίστησή της για τη σχέση της Σίσσυς Χρηστίδου με τον Στέφανο Νεδέλκο. Η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά πόσο της αρέσει αυτό το νέο ζευγάρι, προσθέτοντας πως πλέον η Σίσσυ Χρηστίδου έχει τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα.

Σε αυτό το σημείο, η συνεργάτιδά της, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, έθεσε ένα ερώτημα στην Ναταλία Γερμανού. Τη ρώτησε συγκεκριμένα αν η ίδια θα άφηνε το Σαββατοκύριακο για έναν έρωτα, προκειμένου να δουλεύει τις καθημερινές.

Η προσωπική στάση της Ναταλίας Γερμανού

Απαντώντας στην ερώτηση της Ελιάνας Χρυσικοπούλου, η Ναταλία Γερμανού δήλωσε με σαφήνεια τη θέση της. Είπε πως «αν ήταν πραγματικά συγκλονιστική σχέση το άφηνα το Σαββατοκύριακο».

Συνεχίζοντας την απάντησή της, η παρουσιάστρια πρόσθεσε με χιούμορ: «Δεν δουλεύω και καθόλου, αποσύρομαι κιόλας, θα χαρεί κι ο κόσμος!». Με αυτό τον τρόπο, η Ναταλία Γερμανού έδωσε μια προσωπική διάσταση στο θέμα της σχέσης και της προτεραιότητας που θα έδινε στον έρωτα έναντι των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Η πρώτη ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Λίγο μετά τη συνέντευξη του Στέφανου Νεδέλκου, στην οποία είχε αναφερθεί και στην προσωπική του ζωή, η Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση με τον σύντροφό της. Η δημοσίευση έγινε μέσω Instagram story, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχέση τους.

Αυτή η κίνηση της παρουσιάστριας του Mega ήρθε σε συνέχεια των δηλώσεων του επιχειρηματία, οι οποίες είχαν προκαλέσει ενδιαφέρον σχετικά με την προσωπική του ζωή και τις απόψεις του για την ιδιωτικότητα.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Νεδέλκου για την ιδιωτικότητα

Ο Στέφανος Νεδέλκος, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στην αξία της ιδιωτικότητας στην προσωπική του ζωή. Δήλωσε πως «δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός».

Ο επιχειρηματίας εξήγησε περαιτέρω τη στάση του, λέγοντας: «Υπάρχουν πράγματα που αφορούν τη δουλειά και χαίρομαι να τα μοιράζομαι με τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και κομμάτια της ζωής μου που θέλω να παραμένουν μόνο δικά μου». Τόνισε επίσης ότι «η ιδιωτικότητα είναι μια μορφή ισορροπίας, ειδικά όταν η δουλειά σου σε φέρνει καθημερινά μπροστά σε πολύ κόσμο».

Η επιλογή του πρώτου ραντεβού και το ιδανικό πιάτο

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, ο Στέφανος Νεδέλκος αποκάλυψε και το πιάτο που θα επέλεγε για ένα πρώτο ραντεβού. Παρόλα αυτά, διευκρίνισε πως ένα πιάτο από μόνο του δεν κάνει τη διαφορά.

«Θα επέλεγα κάτι που να μπορεί να μοιραστεί», ανέφερε ο επιχειρηματίας. Εξήγησε ότι για τον ίδιο «ένα καλό τραπέζι δεν είναι ποτέ μόνο το πιάτο. Είναι η στιγμή, η συζήτηση, το κρασί και η παρέα». Αν έπρεπε να διαλέξει κάτι συγκεκριμένο, θα επέλεγε το μοσχαρίσιο καρπάτσιο της Contessina.

Ο Στέφανος Νεδέλκος περιέγραψε το συγκεκριμένο πιάτο, λέγοντας ότι «έχει αυτή τη φινέτσα που χαρακτηρίζει το εστιατόριο, με καθαρές ιταλικές επιρροές αλλά και κερκυραϊκά στοιχεία». Κατέληξε λέγοντας πως «είναι ένα πιάτο που συνδυάζει κομψότητα και ένταση, όπως ακριβώς θα ήθελα να είναι και ένα πρώτο ραντεβού».

Με πληροφορίες από: Topontiki