Γαλλία και Γερμανία κοντά σε συμφωνία για τους θερμικούς κινητήρες

Μια σημαντική διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, με επίκεντρο το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη μετά το 2035. Οι δύο χώρες φέρονται να πλησιάζουν σε μια κοινή θέση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των υφιστάμενων στόχων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο στους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Η γαλλογερμανική πρόταση για τις εκπομπές

Το σχέδιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση προβλέπει μια σημαντική μείωση των εκπομπών CO₂ των νέων αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, ο στόχος είναι η μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το έτος 2035, σε σύγκριση με τα επίπεδα που ίσχυαν το 2021. Το βασικό σημείο αυτής της πρότασης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές στο Reuters, είναι ότι δεν θα απαιτούνται πρόσθετες αντισταθμίσεις από τους κατασκευαστές για την κάλυψη της υπόλοιπης διαφοράς.

Η γαλλογερμανική πρόταση, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σηματοδοτεί μια δυνητική αλλαγή στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση για το αν θα πωλούνται καινούργια αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη μετά το 2035 παραμένει ανοιχτή, και η έκβαση αυτής της διαπραγμάτευσης μπορεί να επηρεάσει άμεσα την απάντηση.

Οι διαφορές με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο στόχος της μείωσης των εκπομπών κατά 90% δεν είναι καινούργιος. Το Reuters υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την προηγούμενη χρονιά μια αντίστοιχη μείωση των εκπομπών των αυτοκινήτων κατά 90% έως το 2035. Ωστόσο, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιλάμβανε μια σημαντική διαφορά.

Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, οι κατασκευαστές θα έπρεπε να καλύπτουν τη διαφορά έως το 100% των εκπομπών μέσω πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση χάλυβα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ή την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων. Το σχέδιο που συζητούν τώρα το Παρίσι και το Βερολίνο αφαιρεί αυτή την πρόσθετη υποχρέωση, αλλάζοντας ουσιαστικά το πλαίσιο συμμόρφωσης για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ευελιξία για τους κατασκευαστές και διευκρινίσεις

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων φέρεται να βρίσκεται κοντά στις επιδιώξεις των γερμανικών κατασκευαστών αυτοκινήτων. Εάν η γαλλογερμανική θέση υιοθετηθεί τελικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα προσφέρει στους κατασκευαστές μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη σύνθεση της γκάμας των οχημάτων τους μετά το 2035.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην ερμηνεία του ποσοστού του 90%. Μείωση των εκπομπών κατά 90% δεν σημαίνει αυτόματα ότι το 10% των καινούργιων αυτοκινήτων θα μπορεί να είναι βενζινοκίνητο ή diesel. Πρόκειται για έναν στόχο εκπομπών και όχι για μια απλή ποσόστωση πωλήσεων ανά τεχνολογία κινητήρα.

Το τρέχον καθεστώς και οι μελλοντικές προοπτικές

Προς το παρόν, η εν εξελίξει διαπραγμάτευση δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην αγορά ενός αυτοκινήτου σήμερα. Οι συζητήσεις αφορούν αποκλειστικά τους μελλοντικούς κανόνες που θα διέπουν τα νέα αυτοκίνητα και δεν σχετίζονται με κάποια ανακοινωμένη απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων που βρίσκονται ήδη στον δρόμο.

Για τον λόγο αυτό, ένας τίτλος που θα ανέφερε «καταργήθηκε το 2035» θα ήταν πρόωρος και ανακριβής. Αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι μια προσπάθεια για την αλλαγή των απαιτήσεων και των προδιαγραφών, και όχι μια ολοκληρωμένη νομοθετική απόφαση που έχει ήδη ληφθεί.

Επιπλέον ζητήματα στις διαπραγματεύσεις

Η διαπραγμάτευση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας περιλαμβάνει και ένα ακόμα ζήτημα που έχει σημασία για την παραγωγή αυτοκινήτων. Αυτό αφορά το ποιες χώρες θα καλύπτονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες τοπικού περιεχομένου και χαμηλών εκπομπών.

Οι κανόνες αυτοί αφορούν προϊόντα που αγοράζονται μέσω δημόσιων προμηθειών ή επιδοτούμενων προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν διευκρινίζει ποια μοντέλα ή συστήματα κίνησης θα διατηρήσει κάθε εταιρεία, ούτε με ποιους ακριβώς όρους, αν η γαλλογερμανική θέση υιοθετηθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta