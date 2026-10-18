Συναγερμός σήμανε στην Πιερία μετά την πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου, το οποίο είχε δύο επιβαίνοντες. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο ατόμων που επέβαιναν σε αυτό. Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρά τις προσπάθειες, κατέληξαν λίγο αργότερα.

Η πτώση του αεροσκάφους και ο εντοπισμός του

Η πτώση αφορούσε ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος ελαφρού τύπου. Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κονταριώτισσας, στην Πιερία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο της συντριβής επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε κοίτη ποταμού. Η κοίτη ήταν χωρίς νερό και βρισκόταν κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας. Από την πτώση του αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, γεγονός που διευκόλυνε τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 13:50. Αμέσως σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τέσσερα οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους. Και οι δύο βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Η κατάσταση των επιβαινόντων ήταν κρίσιμη από την πρώτη στιγμή, υποδεικνύοντας τη σοβαρότητα της συντριβής.

Η επιχείρηση διάσωσης και η τραγική κατάληξη

Οι πυροσβέστες ανέλαβαν τη μεταφορά των δύο ατόμων από το σημείο της συντριβής σε ένα ασφαλές σημείο. Εκεί, τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία είχαν σπεύσει επίσης στην περιοχή. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες για νοσηλεία.

Παρά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και του ιατρικού προσωπικού, οι δύο επιβαίνοντες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Λίγο αργότερα, αφού είχαν παραληφθεί από τα ασθενοφόρα, ξεψύχησαν, επιβεβαιώνοντας τη θλιβερή κατάληξη του ατυχήματος.

Ολοκλήρωση των επιχειρήσεων

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενημέρωση για την πτώση του αεροσκάφους, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η ολοκλήρωση των ενεργειών των πυροσβεστών σηματοδότησε το τέλος της επιχείρησης διάσωσης και ανάσυρσης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2026, με τις αρχές να έχουν πλέον ολοκληρώσει το έργο τους στο σημείο της συντριβής. Οι λεπτομέρειες γύρω από τα αίτια της πτώσης αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: News.gr