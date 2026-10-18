Η Γαλλία σε σοκ μετά το χάος: Πάνω από 1.800 συλλήψεις και εκτεταμένες ζημιές

Σε κατάσταση σοκ «ξύπνησε» η Γαλλία μετά τα εκτεταμένα επεισόδια του Σαββάτου, τα οποία άφησαν πίσω τους έναν νεκρό από ανακοπή, έναν 17χρονο ακρωτηριασμένο, εκατοντάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι βιαιότητες ξέσπασαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, οδηγώντας σε χιλιάδες συλλήψεις και εκτεταμένες υλικές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, με τους δρόμους να μυρίζουν ακόμα δακρυγόνα και τα θρυμματισμένα γυαλιά να μαρτυρούν την οργή που πρωταγωνίστησε στα επεισόδια. Εν αναμονή ενός έκτακτου διαγγέλματος από τον Πρόεδρο Μακρόν στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος), οι αρχές προσπαθούν να καταγράψουν το μέγεθος της καταστροφής.

Εκτεταμένες ζημιές και οικονομικό κόστος

Το κόστος των ζημιών υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, επηρεάζοντας περίπου 1.500 επιχειρήσεις σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Οι βανδαλισμοί και οι πυρπολήσεις άφησαν ολόκληρους δρόμους γεμάτους με συντρίμμια και καμένα δίκυκλα, δημιουργώντας εικόνες χάους.

Εκατοντάδες δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις έγιναν στόχος των διαδηλωτών. Τα σύμβολα της Γαλλικής Δημοκρατίας δέχτηκαν επίθεση, με δημαρχεία και νομαρχίες να εισβάλλονται και να βανδαλίζονται σε πόλεις όπως η Μασσαλία, η Λιλ, η Ανζέ και το Μπορντό.

Ο απολογισμός συλλήψεων και τραυματισμών

Οι Αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 1.800 συλλήψεις σε όλη τη χώρα μετά τις βιαιότητες. Μόνο στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, οι συλλήψεις ανήλθαν σε 855.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι βρίσκονται υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων 171 ανήλικοι. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, έκανε λόγο για έναν προσωρινό απολογισμό που περιλαμβάνει περισσότερους από 500 τραυματίες ένστολους, δηλαδή αστυνομικούς, χωροφύλακες και πυροσβέστες.

Σκηνές εξέγερσης και η «άγρια ορδή»

Οι σκηνές εξέγερσης, ορισμένες φορές συνοδευόμενες από κραυγές «Επανάστασης», ήταν πιο έντονες και εκτεταμένες σε σύγκριση με τις ταραχές που κατέκλυσαν τη Γαλλία το 2023. Επίσης, ξεπέρασαν σε ένταση τις διαμαρτυρίες των Κίτρινων Γιλέκων κατά την περίοδο 2018-2019, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η «άγρια ορδή» που πρωταγωνίστησε στα επεισόδια προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Ο Μορίς Μπαράτ, εκπρόσωπος των αρχών, κατήγγειλε τη σκόπιμη πρόκληση πυρκαγιών και βανδαλισμών, τονίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε.

Η καταστροφή του δημαρχείου της Λιμόζ

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στη Λιμόζ, όπου το δημαρχείο, ένα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα, πυρπολήθηκε από διαδηλωτές. Το κτίριο υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές και καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό.

Ο εκπρόσωπος των αρχών, Μορίς Μπαράτ, δήλωσε ότι η φωτιά μπήκε σκόπιμα από την «άγρια ορδή». Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτός από τις μεγάλες ζημιές στο ίδιο το κτίριο, και την κατάρρευση του καμπαναριού του, επηρεάζοντας σημαντικά την πόλη.

Η επόμενη μέρα και το διάγγελμα Μακρόν

Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το Σάββατο, με τις συνέπειες των επεισοδίων να είναι εμφανείς σε πολλές πόλεις. Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη, καθώς η χώρα προσπαθεί να συνέλθει από το χάος.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου για το έκτακτο διάγγελμα του Προέδρου Μακρόν, το οποίο αναμένεται να μεταδοθεί στις 9 το βράδυ (ώρα Ελλάδος).

Με πληροφορίες από: Topontiki